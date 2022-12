Autoriza tribunal poner fin al Título 42 el miércoles

Estados Unidos.— Un tribunal federal de apelaciones despejó el viernes el camino para que la administración Biden ponga fin a una política relacionada con el Covid que permite a los funcionarios expulsar a los inmigrantes de las fronteras de Estados Unidos, rechazando un impulso de los funcionarios republicanos para seguir aplicando las deportaciones.

La decisión significa que la política conocida como Título 42, iniciada por la administración Trump, terminará el 21 de diciembre, a menos que intervenga la Corte Suprema. Los funcionarios republicanos habían señalado en los registros judiciales que apelarían ante la Corte Suprema.

El fallo de la Corte representa una victoria para los defensores de la inmigración en su búsqueda por reabrir por completo las fronteras a los solicitantes de asilo que han sido expulsados sin la oportunidad de defender sus casos, y para la administración de Biden, que está de acuerdo en que debe terminar la política de línea dura. Pero el Departamento de Seguridad Nacional se esfuerza por manejar una afluencia de inmigrantes que podría aumentar en las próximas semanas y abrumar a la Patrulla Fronteriza, así como a las ciudades y pueblos que reciben a los recién llegados.

Más de 2.4 millones de personas han sido expulsadas, en su mayoría de la frontera sur, desde que la administración Trump impuso la orden en marzo de 2020.

El Título 42 permite a los funcionarios estadounidenses regular la migración expulsando a los migrantes, a menudo a los pocos minutos de su llegada. Por el contrario, las audiencias formales de deportación pueden llevar meses o años en los atrasados tribunales de inmigración, y una vez que los inmigrantes están en el país, puede ser difícil para las autoridades encontrarlos y expulsarlos. Alrededor de 69 mil de los 11 millones de inmigrantes indocumentados estimados en el país fueron deportados el año pasado, según muestran datos federales.

Los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional advirtieron esta semana que levantar el Título 42 no terminará con la aplicación de la ley de inmigración. Cualquier persona que no reúna los requisitos para el asilo podría ser procesada por el delito de cruzar la frontera ilegalmente, lo que normalmente no sucede con las expulsiones, y luego ser deportada y se le prohibiría volver a ingresar durante cinco años.

En octubre, los migrantes de Nicaragua, Venezuela y Cuba –países que tienen relaciones diplomáticas con Estados Unidos que pueden impedir las deportaciones– superaron en número a los de México y América Central, según muestran datos federales.

Aproximadamente el 30 por ciento de los 2.3 millones de detenciones en la frontera el año fiscal pasado fueron adolescentes o niños que requieren atención especial, ya sea que viajen solos o con sus familias, según muestran los registros federales.

Para calificar para el asilo, los migrantes deben enfrentar persecución por razones específicas como su raza u opinión política. Muchos de los recién llegados no califican para esa protección y podrían sumarse a los 11 millones de inmigrantes que ya están ilegalmente en Estados Unidos, en riesgo de deportación.