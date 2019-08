Autoridades frustran tres posibles tiroteos masivos

Estados Unidos — Las autoridades anunciaron este fin de semana haber frustrado tres posibles tiroteos masivos después de arrestar a tres hombres en diferentes estados que expresaron interés o amenazaron con llevar a cabo semejantes ataques.Esto es lo que sabemos sobre ellos.En Connecticut, Brandon Wagshol, de 22 años, fue arrestado después de que las autoridades informaran que había expresado interés en cometer un tiroteo masivo en Facebook, según un comunicado del FBI y el Departamento de Policía de Norwalk.Enfrenta cuatro cargos de posesión ilegal de cartuchos de gran capacidad y se encuentra detenido con una fianza de 250 mil dólares. Está programado para comparecer ante el tribunal el próximo 6 de septiembre.Tristan Scott Wix de Daytona Beach, Florida, fue arrestado el viernes en un estacionamiento de Winn-Dixie luego de enviarle a su ex novia una serie de mensajes inquietantes en los que supuestamente amenazó con cometer un tiroteo masivo, según la Oficina del Sheriff del Condado de Volusia. La ex novia alertó a las autoridades.En los mensajes, el joven de 25 años dijo que quería abrir fuego contra una gran multitud de personas, según dijo la oficina del sheriff en un comunicado de prensa. “Unos 100 asesinatos sestarían muy bien”, supuestamente se lee en un mensaje. Wix también dijo que ya tenía una ubicación en mente, según la oficina del sheriff.Y en Ohio, James Patrick Reardon, de 20 años, fue arrestado por presuntamente amenazar con llevar a cabo un tiroteo en un centro comunitario judío de Youngstown.En una cuenta de Instagram presuntamente Reardon compartió un video que mostraba a un hombre disparando un arma, dijo el jefe de policía de New Middletown, Vincent D'Egidio, a CNN. La publicación, que fue mostrada a un oficial, etiquetaba el Centro de la Comunidad Judía de Youngstown, según informó D'Egidio.