Aún no hay competencia en las primarias republicanas

Estados Unidos.- El liderazgo de Donald J. Trump en las primarias republicanas sigue creciendo.

Obtuvo el 60 por ciento de la votación en un sondeo realizado la semana pasada por Fox News y Quinnipiac, incluyendo ventajas de 60-13 y 62-12 sobre su rival más cercano, Ron DeSantis, aunque no lo está tanto.

PUBLICIDAD

Hay algo más notable: su avance le sigue a lo que podría ser considerado como un período desastroso de 50 días en cualquier otra campaña.

Desde principios de agosto, ha enfrentado nuevas acusaciones penales federales y estatales por intentar anular la elección del 2020. No asistió al primer debate presidencial, que fue visto por más de 10 millones de personas. Eso no sólo no lo afectó, sino que salió fortalecido.

Con esos avances más recientes, Trump se está acercando a un territorio enrarecido.

Los últimos sondeos lo muestran tan bien como cualquier candidato en la historia de las modernas primarias presidenciales competidas.

Está llegando a la posición de George W. Bush, quien aventajó a John McCain con un margen similar a la competencia del año 2000. Y en las dos encuestas mencionadas anteriormente, igualó la posición de Bush.

La elección del 2000 es un útil recordatorio de que la competencia podría seguir siendo muy reñida. Bush no asistió a los dos primeros debates, aunque McCain finalmente ganó New Hampshire, allanó el camino a oponentes significativos y finalmente ganó seis competencias más.

Por supuesto que no ganó la elección general pero estuvo cerca y por lo menos fue una competencia. Esto es más de lo que se puede decir en este momento acerca de la competencia de Trump, que podría ser de 0 de 50 si los estados votaron el día de hoy.

En papel, Trump enfrenta un mayor riesgo que Bush --- incluyendo el riesgo de ser encarcelado. En su campaña, está relativamente débil en Iowa, en donde los recientes comentarios acerca del aborto --- que catalogó la prohibición de las seis semanas como “algo terrible” --- podrían aumentar un escepticismo adicional de los religiosos conservadores del estado.

De hecho, la ventaja de Trump en Iowa, que es de 45-15, es muy similar a la que tenía Bush en New Hampshire en este momento hace 24 años.

A diferencia de Bush, Trump no ha consolidado el apoyo de las elites republicanas. A diferencia de McCain, DeSantis no es un mero candidato de facciones.

Allí está una oportunidad, a diferencia de lo que sucede hoy, que los escépticos de Trump podrían consolidarse en su contra, tal vez impulsados por un juicio penal sin precedentes que está en el centro de la temporada de primarias.