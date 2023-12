Aun furioso con Biden, New Hampshire lo ayudará

Nueva York.- Los demócratas de New Hampshire están furiosos contra el presidente Biden debido a que cambió el calendario de nominación del partido el año pasado, disminuyendo la importancia política de su estado al colocar la elección de las primarias detrás de Carolina del Sur.

Ellos desafiaron al Comité Nacional Demócrata y se rehusaron a retrasar su primaria.

En este año, advirtieron que podrían provocar un alboroto que le podría causar a Biden una vergonzosa derrota en las primarias estatales.

A su vez, el partido nacional le quitó al estado sus delegados. Biden hasta declinó hacer campaña en New Hampshire o colocar su nombre en las boletas.

Ahora, una serie de demócratas influyentes del estado, incluyendo a la senadora Jeanne Shahee, han apoyado la idea de que necesitan tragarse su orgullo y ayudar a Biden a ganar las primarias a pesar de haber desairado al estado.

Su objetivo es una sustancial victoria de Biden sobre dos demócratas que están haciendo campañas de protesta en contra del presidente, el representante Dean Phillips de Minnesota y la escritora Marianne Williamson.

A los dos no les agrada Biden y aparecerán en las boletas demócratas del estado.

“Francamente, a la gente de aquí no le importa el Comité Nacional Demócrata ni sus reglas”, comentó Terie Norelli, ex presidenta de la Cámara del Estado de New Hampshire y líder de Granite State Write-In, un grupo que apoya a Biden.

“La inmensa mayoría de los demócratas e independientes de New Hampshire apoyan al presidente Biden”.

El grupo espera utilizar su modesto presupuesto --- de 50 mil a 70 mil dólares --- para informar a los demócratas de New Hampshire e independientes, que tienen permitido emitir sus votos en las elecciones primarias del estado, y cómo votar por el presidente en una competencia en la que él no está participando.

Norelli comentó que no le preocupa que Biden pueda perder ante Phillips o Williamson.

El objetivo, dijo, es darle a su campaña, con la que su grupo no está coordinándose --- el impulso para derrotar al ex presidente Donald J. Trump en la elección general, asumiendo que él sea el nominado republicano.