Aumento en gasto militar de EU, crea nuevo auge para fabricantes de armas

Washington.— La perspectiva de las crecientes amenazas militares tanto de China como de Rusia está impulsando el apoyo bipartidista para un aumento en el gasto del Pentágono, creando otro auge potencial para los fabricantes de armas que probablemente se extienda más allá de la guerra en Ucrania. El Congreso está en camino la próxima semana para dar la aprobación final a un presupuesto militar nacional para el año fiscal actual que se espera alcance aproximadamente 858 mil millones de dólares, o 45 mil millones por encima de lo que había solicitado el presidente Biden. Si se aprueba a este nivel, el presupuesto del Pentágono habrá crecido un 4.3 por ciento anual durante los últimos dos años, incluso después de la inflación, en comparación con un promedio de menos del 1 por ciento anual en dólares reales entre 2015 y 2021, según un análisis del Centro de Evaluaciones Estratégicas y Presupuestarias para The New York Times. El gasto en adquisiciones aumentaría considerablemente el próximo año, incluido un aumento del 55 por ciento en la financiación del ejército para comprar nuevos misiles y un aumento del 47 por ciento para las compras de armas. El viernes, Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional de Biden, expresó la acumulación en términos estratégicos y dijo que la guerra en Ucrania había expuesto deficiencias en la base industrial militar de la nación que debían abordarse para garantizar que Estados Unidos sea "capaz de apoyar a Ucrania" y poder hacer frente a contingencias en otras partes del mundo". Lockheed Martin, el contratista militar más grande de la nación, había reservado más de 950 millones de dólares en sus propios pedidos militares de misiles del Pentágono en parte para rellenar las reservas que se utilizan en Ucrania. El Ejército ha otorgado a Raytheon Technologies más de 2 mil millones de dólares en contratos para entregar sistemas de misiles para expandir o reponer las armas utilizadas para ayudar a Ucrania. Pero esos contratos son solo la punta de lanza de lo que se perfila como una nueva gran acumulación de defensa. El gasto militar del próximo año está en camino de alcanzar su nivel más alto en términos ajustados por inflación desde los picos en los costos de las guerras de Irak y Afganistán entre 2008 y 2011, y el segundo más alto en términos ajustados por inflación desde la Segunda Guerra Mundial.