Aumento de tiroteos en EU no muestra señales de alivio

Nueva York.- El viernes por la noche en Luisiana, un bebé de siete meses recibió un disparo en la cabeza, atrapado en el fuego cruzado durante un tiroteo desde un vehículo en movimiento. En Norfolk, Virginia, una discusión el sábado temprano sobre una bebida derramada se convirtió en un tiroteo afuera de una pizzería, matando a dos personas, incluido un joven reportero del periódico local.

Más tarde, ese mismo día, en la ciudad agrícola de Dumas, Arkansas, una exhibición anual de autos y un evento comunitario para promover la no violencia se convirtió en una sangrienta escena del crimen después de que estalló un tiroteo, que mató a una persona e hirió a más de dos docenas, incluidos varios niños.

Y en Miami Beach, donde han descendido los juerguistas por las vacaciones de primavera, las autoridades declararon esta semana el estado de emergencia e impusieron el toque de queda después de un par de tiroteos el fin de semana.

En total, en un solo fin de semana cuando el calendario se convirtió en primavera, hubo al menos nueve eventos de tiroteos masivos, definidos por al menos cuatro personas baleadas, en todo el país, así como muchos más con menos víctimas. Es un presagio siniestro para los meses de verano más cálidos que se avecinan, que suele ser la época más violenta de Estados Unidos.

“Ya no podemos soportar esto, simplemente no podemos”, dijo Dan Gelber, alcalde de Miami Beach, al anunciar el toque de queda. “Estas no son las vacaciones de primavera de tu padre, de tu madre. Esto es algo totalmente diferente”.

El aumento de la violencia armada en Estados Unidos, que comenzó en 2020 cuando se desató la pandemia y continuó durante un verano de disturbios tras el asesinato de George Floyd, no muestra signos de alivio. Los homicidios aumentaron un 30 por ciento ese año, el mayor aumento anual registrado.

Si bien en la mayoría de los lugares la violencia armada no ha alcanzado los niveles récord de la década de 1990, y otros tipos de delitos se han mantenido bajos durante la pandemia, el continuo redoble de tiroteos ha obligado a funcionarios como los de Miami Beach a tomar medidas extraordinarias en un momento en que la propiedad de armas se ha disparado, y algunos estados se han movido para aprobar leyes que permitan un acceso más fácil a las armas de fuego.