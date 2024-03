Aumentan contagios de sarampión, autoridades temen una nueva amenaza

El sarampión, una enfermedad altamente contagiosa pero prevenible, está resurgiendo en zonas de Estados Unidos, una advertencia de los peligros del fortalecimiento del movimiento antivacunas.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han registrado más casos este año que los 58 contabilizados en todo 2023, aunque no se espera que la agencia publique las cifras exactas hasta el viernes. El lunes, la agencia aconsejó a los proveedores de atención sanitaria que se aseguraran de que los pacientes no vacunados, especialmente los que viajan al extranjero, se mantengan al día con sus vacunas.

Es probable que el número de casos siga aumentando debido a un fuerte repunte del sarampión en todo el mundo, junto con los viajes de primavera a algunas regiones con brotes, incluida Gran Bretaña, dijo la Dra. Manisha Patel, jefa médica de la división de enfermedades respiratorias del C.D.C..

Casi todos los casos registrados hasta ahora en Estados Unidos están relacionados con viajeros no vacunados. "No vamos a ver casos de sarampión generalizados en todo el país", dijo el Dr. Patel. "Pero sí esperamos que se produzcan casos y brotes adicionales".

El sarampión es una de las enfermedades más contagiosas; cada persona infectada puede transmitir el virus hasta a 18 personas más. El virus se transmite por el aire y puede permanecer en el aire hasta dos horas después de que una persona infectada haya abandonado la habitación, propagándose rápidamente por hogares, escuelas y guarderías.

En Chicago, un caso de sarampión en un albergue de inmigrantes ha aumentado a 13, lo que ha llevado al C.D.C. a enviar un equipo para ayudar a contener el brote. (Otros dos casos en la ciudad parecen no estar relacionados).

En Florida, siete alumnos de una escuela primaria contrajeron el sarampión mientras el cirujano general del estado, el Dr. Joseph Ladapo, dejaba en manos de los padres la decisión de si los niños no vacunados debían asistir a la escuela.

En el suroeste de Washington, las autoridades detectaron sarampión en seis miembros adultos no vacunados de una familia que vivía en dos condados. Y en Arizona, un viajero internacional infectado de sarampión cenó en un restaurante y transmitió el virus al menos a otras dos personas.

Exterior de un albergue para inmigrantes en el barrio de Pilsen de Chicago, donde varias personas han dado positivo en las pruebas del sarampión este mes.Credit...Erin Hooley/Associated Press

El sarampión se eliminó en Estados Unidos en 2000, y en general los niños estadounidenses deben estar inmunizados para asistir a la escuela. Sin embargo, los casos esporádicos dan lugar a brotes mayores cada pocos años. Pero ahora un descenso en las tasas de vacunación, agravado por la pandemia de coronavirus, tiene a los expertos preocupados por un resurgimiento.

Cuando la vacunación se retrasa, "la primera enfermedad que aparece es el sarampión, porque es muy infecciosa", afirma el Dr. Saad Omer, decano de la Facultad de Salud Pública O'Donnell de la U.T. Southwestern de Dallas.

Nueve de cada 10 personas no vacunadas en estrecho contacto con un paciente de sarampión se infectarán, según el C.D.C.

El sarampión es mucho menos mortal en países con altas tasas de inmunización y buena atención médica. Menos de tres de cada 1.000 niños estadounidenses con sarampión morirán a consecuencia de complicaciones graves como neumonía o encefalitis, la inflamación del cerebro.

Aun así, aproximadamente una de cada cinco personas con sarampión puede acabar en el hospital.

Dado que los brotes generalizados de sarampión han sido poco frecuentes, es posible que la mayoría de los estadounidenses, incluidos los médicos, no reconozcan la vibrante erupción roja que acompaña a los síntomas respiratorios en una infección por sarampión. Es posible que hayan olvidado el impacto de la enfermedad en las personas y las comunidades.

"La mayoría de la gente de nuestros departamentos de salud locales nunca ha visto un brote de sarampión", dijo la Dra. Christine Hahn, epidemióloga estatal de Idaho, donde se produjo un pequeño grupo de casos el año pasado.

"Va a ser un gran reto para nosotros responder si y cuando tengamos nuestro próximo brote", dijo.

Antes de que se introdujera la primera vacuna contra el sarampión en la década de 1960, la enfermedad mataba a unos 2,6 millones de personas al año en todo el mundo. Pero su impacto total puede haber sido mucho mayor.

El sarampión paraliza el sistema inmunitario, lo que facilita la entrada de otros patógenos en el organismo. Un estudio de 2015 estimó que el sarampión puede haber sido responsable de hasta la mitad de todas las muertes por enfermedades infecciosas en niños.

Durante aproximadamente un mes después de la enfermedad aguda, el sarampión puede aturdir la primera respuesta del cuerpo a otras bacterias y virus, dijo el Dr. Michael Mina, director científico de la empresa de salud digital eMed y ex epidemiólogo de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard.

El Dr. Joseph Ladapo, Cirujano General de Florida, que dejó en manos de los padres la decisión de si los niños no vacunados debían asistir a una escuela en la que se produjera un brote. Crédito...Chris O'Meara/Associated Press

Eso deja a los pacientes "enormemente susceptibles a neumonías bacterianas y otras cosas", dijo el Dr. Mina, que fue el autor principal del estudio de 2015.

"Es muy arriesgado para las personas en esas primeras semanas después del sarampión", añadió.

El virus también induce una especie de amnesia del sistema inmunitario. Normalmente, el cuerpo "recuerda" las bacterias y virus que ha combatido antes. El Dr. Mina y sus colegas demostraron en 2019 que las personas que tienen sarampión pierden entre el 11 y el 73 por ciento de su repertorio inmunológico duramente ganado, una pérdida que puede durar años.

Eso no significa que el cuerpo ya no reconozca esos patógenos en absoluto, pero sí reduce el arsenal de armas disponibles para combatirlos.

"La gente debe ser consciente de que si decide no vacunarse, ésa es la posición en la que se está poniendo a sí misma y a su familia", dijo el Dr. Mina.

El C.D.C. recomienda recibir la primera dosis de la vacuna contra el sarampión después de los 12 meses de edad, y una segunda entre los 4 y los 6 años. Incluso una sola dosis de la vacuna tiene una eficacia del 93%. La vacunación contra el sarampión evitó 56 millones de muertes entre 2000 y 2021, según la Organización Mundial de la Salud.

Las tasas de vacunación en los Estados Unidos han mostrado una clara, aunque pequeña, caída al 93 por ciento en el año escolar 2022-23 desde el 95 por ciento en 2019-20, el nivel requerido para proteger a todos en la comunidad. Las tasas de exención de vacunación aumentaron en 40 estados y en el Distrito de Columbia.

En una encuesta del año pasado, poco más de la mitad de los republicanos dijeron que las escuelas públicas deberían exigir la vacunación contra el sarampión, en comparación con alrededor del 80 por ciento antes de la pandemia. (El apoyo a las vacunas entre los demócratas se mantuvo estable).

Aunque las tasas de vacunación a nivel nacional o estatal sean altas, puede haber focos de baja inmunización que sirvan de caldo de cultivo para el virus del sarampión, según el Dr. Omer.

Si hay suficientes casos sin vacunar como para mantener un brote, incluso los vacunados cuya inmunidad haya disminuido son vulnerables.

Administración de vacunas triple vírica en una clínica de Wolverhampton (Inglaterra), que actualmente sufre un brote de sarampión.Credit...Andrew Testa para The New York Times

En Idaho, el 12% de los niños en edad de jardín de infancia no tienen un registro de vacunación. Parte de la brecha se debe a que los padres no pueden o no quieren compartir los registros con las escuelas, y no porque sus hijos no estén vacunados, dijo el Dr. Hahn.

Sin embargo, las escuelas en línea, que proliferaron durante la pandemia y siguen siendo populares en el estado, tienen algunas de las tasas más altas de exenciones de vacunación, dijo.

En septiembre, un joven de Idaho se contagió de sarampión tras un viaje internacional y enfermó lo suficiente como para ser hospitalizado. Por el camino, expuso a compañeros de viaje en dos vuelos, a docenas de trabajadores sanitarios y pacientes, y a nueve familiares no vacunados. Los nueve contrajeron el sarampión.

Idaho tuvo "mucha suerte" con el brote porque la familia vivía en una zona remota, dijo el Dr. Hahn. Pero lo más probable es que haya muchas otras zonas en el estado donde sería difícil contener un brote.

"Tenemos mucha yesca, por así decirlo", añadió.

Algunos grandes brotes en los últimos años explotaron entre enormes grupos de personas no vacunadas, incluidos los Amish en Ohio y la comunidad judía ortodoxa en la ciudad de Nueva York.

En septiembre de 2018, un niño no vacunado regresó a la ciudad de Nueva York desde Israel, transportando el virus del sarampión recogido durante un brote en ese país.

Aunque la ciudad mantiene altas tasas de vacunación, ese único caso desencadenó un brote que se prolongó durante casi 10 meses, el mayor del país en décadas. La ciudad declaró la emergencia de salud pública por primera vez en más de 100 años.

"Teníamos más de 100 cadenas de transmisión", afirma el Dr. Oxiris Barbot, entonces Comisionado de Salud de la ciudad y ahora Presidente y Director Ejecutivo de United Hospital Fund.

"Mantener todo eso en orden era un reto", recuerda. "Y tener que investigar más de 20.000 exposiciones así, fue enorme".

En colaboración con los líderes de la comunidad, los funcionarios municipales administraron a toda prisa unas 200.000 dosis de vacunas. Más de 550 funcionarios municipales participaron en la respuesta, y el coste final para el departamento de salud de la ciudad superó los 8 millones de dólares.

El C.D.C. está trabajando con los departamentos de salud estatales y locales para identificar focos de baja vacunación y prepararlos para los brotes, dijo el Dr. Patel. La agencia también está formando a los profesionales sanitarios para que reconozcan los síntomas del sarampión, sobre todo en pacientes con antecedentes de viajes internacionales.

El sarampión es un adversario escurridizo, pero la sanidad pública está íntimamente familiarizada con las herramientas necesarias para contenerlo: detección, rastreo de contactos y vacunación de los susceptibles.

"No somos espectadores indefensos", dijo el Dr. Omer. "Hay que centrarse en la salud pública de carne y hueso".