Aumentan casos de enfermedad pulmonar relacionada con el vapeo

New York.- Funcionarios federales de salud informaron el viernes que el número de personas enfermas con una grave enfermedad pulmonar relacionada con el vapeo se ha duplicado a 450 posibles casos en 33 estados, incluidas tres muertes y un posible cuarto deceso.

El Departamento de Salud de Indiana anunció la tercera muerte el viernes, diciendo solo que la víctima era mayor de 18 años.

“Claramente, hay una epidemia que necesita de una respuesta urgente”, escribió el Dr. David C. Christiani, de la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard, en un editorial publicado el viernes por la tarde en The New England Journal of Medicine.

El editorial hizo un llamado a los médicos para desalentar a sus pacientes de usar cigarrillos electrónicos y hacer un mayor esfuerzo para concientizar al público sobre “los efectos nocivos del vapeo”.

Los funcionarios de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) hicieron eco a dicho llamado en una sesión informativa.

“Mientras continuamos investigando, las personas deberían considerar no usar productos de cigarrillos electrónicos”, según dijo la Dra. Dana Meaney-Delman, quien lidera la investigación de los CDC sobre la enfermedad.

El estado de Nueva York, donde 34 personas resultaron enfermas, dijo el jueves que las muestras de ocho de sus casos mostraron altos niveles de un compuesto llamado acetato de vitamina E. Los investigadores se han centrado en la posibilidad de que la sustancia aceitosa pueda estar jugando un papel clave en la enfermedad.