Aumenta uso del confinamiento solitario para inmigrantes

The New York Times | La duración promedio de la detención en solitario fue mayor que la duración que la ONU dice que puede constituir tortura

El gobierno de Estados Unidos ha puesto a inmigrantes detenidos en confinamiento solitario más de 14,000 veces en los últimos cinco años, y la duración promedio es casi el doble del umbral de 15 días que las Naciones Unidas han dicho que puede constituir tortura, según un nuevo análisis de registros federales realizado por investigadores de Harvard y el grupo sin fines de lucro Physicians for Human Rights. El informe, basado en registros del gobierno de 2018 a 2023 y entrevistas con varias docenas de ex detenidos, señaló casos de abuso físico, verbal y sexual extremo para inmigrantes recluidos en celdas solitarias. The New York Times revisó los registros originales citados en el informe, habló con los analistas de datos y entrevistó a ex detenidos para corroborar sus historias. En total, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas detiene a más de 38.000 personas, frente a las 15.000 que había al inicio de la administración Biden en enero de 2021, según un sistema de seguimiento independiente mantenido por la Universidad de Syracuse. Una proporción cada vez mayor de detenidos se encuentran en centros penitenciarios privados con escasos medios de rendición de cuentas, y los datos preliminares de 2023 sugieren un "marcado aumento" en el uso de la reclusión en régimen de aislamiento, según el informe. Un portavoz del ICE, Mike Álvarez, dijo en un comunicado que 15 entidades supervisan los centros de detención del ICE para "garantizar que los detenidos residan en entornos seguros, protegidos y humanos, y en condiciones adecuadas de confinamiento." Añadió que los inmigrantes detenidos pueden presentar quejas sobre las instalaciones o la conducta del personal por teléfono o a través del inspector general de Seguridad Nacional. "La colocación de los detenidos en segregación requiere una cuidadosa consideración de las alternativas, y las colocaciones de segregación administrativa para una vulnerabilidad especial deben utilizarse sólo como último recurso", dijo, utilizando la terminología de la agencia para el confinamiento solitario. "La segregación nunca se utiliza como método de represalia". ICE emitió directivas en 2013 y 2015 para limitar el uso del confinamiento solitario, diciendo que debe ser un "último recurso." Pero el uso del confinamiento solitario se disparó durante la pandemia en 2020 "bajo la apariencia de aislamiento médico", según Physicians for Human Rights. Se redujo en 2021, pero ha ido en aumento desde mediados de ese año, durante todo el gobierno de Biden, según el informe. Los confinamientos en solitario en el tercer trimestre de 2023 fueron un 61% superiores a los del tercer trimestre del año anterior, según los informes trimestrales del ICE. La duración media del aislamiento en los últimos cinco años fue de 27 días, casi el doble de lo que la ONU considera tortura. Más de 680 casos de aislamiento duraron al menos tres meses, según los registros; 42 de ellos duraron más de un año. El trabajo de los investigadores comenzó hace más de seis años, cuando los profesores del Programa Clínico de Inmigración y Refugiados de Harvard empezaron a solicitar documentos al Departamento de Seguridad Nacional a través de la Ley de Libertad de Información. Finalmente, presentaron una demanda y obtuvieron algunos registros por orden de un juez del Tribunal Federal de Distrito de Massachusetts. Entre los documentos había copias de correos electrónicos e informes de supervisión intercambiados entre funcionarios de la sede central del ICE y registros de inspecciones de instalaciones realizadas por grupos independientes y por el inspector general de Seguridad Nacional. Los investigadores también recibieron una hoja de cálculo con datos del Segregation Review Management System, una base de datos mantenida por funcionarios de la sede central del ICE sobre casos de aislamiento en 125 instalaciones, incluidos los motivos, las fechas, la duración y la ubicación de cada caso. Los analistas de datos utilizaron Excel y Stata para calcular la duración media y el número total de confinamientos, así como para comparar los datos entre años y centros. El ICE detiene y retiene a inmigrantes en centros de todo el país gestionados por empresas privadas. Algunas de esas personas fueron condenadas por delitos graves en Estados Unidos y entregadas a las autoridades de inmigración una vez cumplidas sus condenas; permanecen bajo custodia hasta que son deportadas. Otros cruzaron la frontera ilegalmente y, en lugar de ser puestos en libertad en el país, son trasladados a un centro de detención donde permanecen al menos hasta el resultado de sus audiencias de deportación o asilo. Incluso en el caso de delincuentes convictos, el uso del aislamiento solitario es controvertido. El aislamiento prolongado se ha relacionado con daños cerebrales, alucinaciones, palpitaciones, falta de sueño, reducción de la función cognitiva y aumento del riesgo de autolesiones y suicidio. La semana pasada, la ciudad de Nueva York puso fin al régimen de aislamiento en sus cárceles. Aunque la custodia civil no pretende ser punitiva, los registros del gobierno muestran el uso del aislamiento como castigo por delitos menores o como represalia por sacar a la luz problemas, como presentar quejas o participar en huelgas de hambre. Un inmigrante recibió 29 días de aislamiento por "proferir blasfemias"; dos recibieron 30 días por un "beso consentido", según un correo electrónico de Seguridad Nacional. Un exdetenido, un hombre africano de 40 años, fue deportado y ahora vive en un refugio colectivo. Pasó un mes en régimen de aislamiento durante sus años bajo custodia del ICE.Credit...Francis Kokoroko para The New York Times Quería morir Las denuncias judiciales y las entrevistas con ex detenidos mostraron que la humillación era una táctica común utilizada contra quienes estaban en régimen de aislamiento. Los inmigrantes relataron que les decían insultos vulgares, que los desnudaban y que los guardias les pedían que les practicaran sexo oral. Un detenido dijo que cuando había pedido agua, le habían dicho que "bebiera agua del retrete". Dos describieron haber sido filmados y fotografiados mientras estaban desnudos, uno de ellos con los pies y las manos atados y con al menos cinco funcionarios presentes. El Times entrevistó a varias personas citadas en el informe, que pidieron que no se identificaran sus nombres ni sus países de origen por temor a su seguridad, ya que habían sido deportadas. Un ex detenido, de 40 años y originario de África Occidental, que estuvo bajo custodia del ICE durante cuatro años, incluido un mes en régimen de aislamiento, dijo que los guardias habían elegido las horas previas al amanecer como su oportunidad para salir de su celda de aislamiento, cuando era demasiado temprano para que pudiera ponerse en contacto con su abogado o su familia por teléfono. También dijo que habían mantenido encendidas las luces fluorescentes durante toda la noche, lo que le impedía conciliar el sueño. Otro, musulmán africano de 39 años, dijo que le habían negado la comida Halal durante un mes en régimen de aislamiento. Afirmó que le habían golpeado, dado patadas en la cabeza y mantenido esposado incluso en la ducha. "Te vuelve loco: hablas con las paredes", dijo en una entrevista. "Al final no sabes nada del mundo exterior, es como si estuvieras muerto". Un solicitante de asilo centroafricano que pasó tres años bajo custodia del ICE, incluido un mes en régimen de aislamiento en Mississippi, dijo que uno de los métodos más intensos de maltrato psicológico era obligar a los inmigrantes a preguntarse constantemente cuánto duraría su aislamiento. Dijo que un guardia le había dicho que duraría siete días, pero luego pasaban otros siete, y otro. Los guardias se reían. "Fue tan estresante que ni siquiera puedo decirlo", dijo. "No podía dormir. Todos los días pensaba en suicidarme: quería morir". Un detenido del ICE procedente de África, de 39 años, dijo que le habían pegado, pateado la cabeza y mantenido esposado incluso en la ducha.Credit...Carmen Abd Ali para The New York Times Los detenidos también denunciaron lagunas y retrasos extremos en la atención médica. Más de la mitad de los entrevistados por los investigadores que habían pedido ver a un médico mientras estaban en régimen de aislamiento dijeron que habían esperado una semana o más para ser atendidos, en casos que incluían dolor torácico y traumatismo craneoencefálico. En un caso, un recluso dijo que había tenido que practicar la reanimación cardiopulmonar a un compañero "mientras un guardia estaba allí de pie en estado de shock." Steven Tendo era un pastor que había sufrido torturas en Uganda, su país de origen, como ser encerrado en una celda subterránea con una pitón y la pérdida de dos dedos, poco a poco, por un alicate. Llegó a Estados Unidos en busca de asilo, pero en lugar de encontrar la libertad, fue detenido por el ICE durante 26 meses, incluidas repetidas temporadas en régimen de aislamiento. Se le denegó la medicación para la diabetes y su salud empeoró, pero no pudo conseguir un abogado. Le colocaron un dispositivo de contención de cuerpo entero llamado "la envoltura" durante tanto tiempo que llegó a mancharse. Desde entonces, Tendo ha sido puesto en libertad y vive en Vermont, donde sigue solicitando asilo. "Prefiero que me torturen físicamente en mi país antes que sufrir el dolor psicológico aquí", declaró Tendo en una entrevista. "No se puede pensar que un país del primer mundo que aboga por los derechos humanos tenga tanto veneno". Graves consecuencias Los registros muestran que la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles y la Oficina del Asesor Jurídico General de Seguridad Nacional han documentado internamente más de 60 quejas en los últimos cuatro años sobre personas con problemas graves de salud mental recluidas en régimen de aislamiento. En algunos casos, la única justificación que se daba era el estado de salud de esas personas: Un inmigrante que mostraba "movimientos corporales inusuales" y "respuestas irracionales" fue trasladado a régimen de aislamiento durante 28 días. Casi una cuarta parte de las personas encuestadas por los investigadores que habían solicitado atención de salud mental dijeron que nunca habían sido atendidas; un 23% adicional dijo que habían sido atendidas después de más de un mes. Una persona que sufría un episodio disociativo no fue atendida para una evaluación psicológica durante cinco meses, y las evaluaciones a menudo duraban "quizá cinco minutos", dijo una de ellas, realizadas sin intimidad a través de la puerta de la celda. "Se conocen bastante bien las graves consecuencias de poner a poblaciones vulnerables en régimen de aislamiento", dijo Sabrineh Ardalan, directora del Programa Clínico de Inmigración y Refugiados de Harvard, que contribuyó al análisis. "Así que la falta de cumplimiento de sus propias directivas es realmente sorprendente". El Sr. Álvarez, portavoz del ICE, dijo que la agencia no aísla a los detenidos únicamente por enfermedad mental a menos que así lo indiquen los miembros del personal médico. Añadió que los responsables de los centros y el personal médico se reúnen semanalmente para revisar los casos de las personas con enfermedades mentales que se encuentran en régimen de aislamiento. Los autores del informe recomendaron la creación de un grupo de trabajo que elabore un plan para poner fin a la práctica del aislamiento en los centros del ICE, lo presente al Congreso y lo lleve a cabo íntegramente en el plazo de un año. A más corto plazo, ofrecieron otra serie de recomendaciones, entre ellas una justificación formal de cada uso del confinamiento, normas más explícitas para las instalaciones y sanciones económicas para los contratistas de prisiones que no cumplieran. Dado que existe "mucha menos supervisión en el ámbito de la detención de inmigrantes" que en el penal, señaló Tessa Wilson, responsable del programa de asilo de Physicians for Human Rights, las conclusiones pretenden "recordar al ICE y al público en general que miren y vean lo que está ocurriendo".