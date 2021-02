Aumenta riesgo de intoxicación por monóxido en EU tras cortes de energía

Associated Press

Estados Unidos— Una tormenta invernal gigante que ha traído hielo y temperaturas en picada a una gran franja del centro del país también está causando cortes de energía generalizados, y los funcionarios de salud locales emitieron nuevas advertencias el lunes sobre cómo mantenerse caliente de manera segura, publicó CNN.

Las personas que pierden la capacidad de calentar sus hogares pueden verse tentadas a encender hornos o estufas de gas, encender parrillas o subirse a los automóviles para calentarse. Pero según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, más de 400 estadounidenses mueren cada año por intoxicación por monóxido de carbono, muchos de ellos porque han intentado soluciones de bricolaje durante cortes de energía.

Con más de 3,5 millones de clientes sin electricidad en Texas y al menos 572 mil 941 sin electricidad en Oregon, Louisiana, Virginia y Mississippi, el riesgo es alto.

El departamento de salud del estado de Luisiana actualizó las advertencias el lunes.

“Los generadores portátiles nunca deben usarse en interiores. Esto incluye el uso dentro de un garaje, estacionamiento techado, sótano, espacio de arrastre u otra área cerrada o parcialmente cerrada, incluso aquellas con ventilación ”, dijo. “Los generadores de gas producen un escape de monóxido de carbono (CO), que es inodoro e incoloro. La inhalación de CO puede provocar rápidamente una incapacidad total o la muerte. Abrir ventanas o puertas o usar ventiladores no evitará la acumulación de CO. Si comienza a sentirse enfermo, mareado o débil mientras usa un generador, salga al aire libre INMEDIATAMENTE ".

El CDC tiene una larga lista de peligros. “El monóxido de carbono (CO) se encuentra en los vapores que se producen cada vez que quema combustible en automóviles o camiones, motores pequeños, estufas, linternas, parrillas, chimeneas, estufas de gas u hornos. El CO puede acumularse en el interior y envenenar a las personas y los animales que lo respiran ”, dice el CDC en su sitio web.

“No conduzca un automóvil o camión dentro de un garaje adjunto a su casa, incluso si deja la puerta abierta; Queme cualquier cosa en una estufa o chimenea que no tenga ventilación; Calienta tu casa con un horno a gas; Use un generador, parrilla de carbón, estufa de campamento u otro dispositivo que queme gasolina o carbón dentro de su casa, sótano o garaje o afuera a menos de 20 pies de una ventana, puerta o ventilación ”, advierte el CDC.

“Los síntomas más comunes de la intoxicación por CO son dolor de cabeza, mareos, debilidad, malestar estomacal, vómitos, dolor de pecho y confusión. Los síntomas de CO a menudo se describen como "parecidos a la gripe". Si inhala mucho CO, puede desmayarse o matarlo. Las personas que duermen o están borrachas pueden morir por intoxicación por CO antes de que presenten síntomas ”, agrega.

“Cada año, más de 400 estadounidenses mueren por intoxicación involuntaria por CO no relacionada con incendios, más de 20 mil visitan la sala de emergencias y más de 4 mil son hospitalizados”.