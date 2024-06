Aumenta la ansiedad tras cierre de la frontera

Nueva York.- En una mañana calurosa y húmeda en la ciudad fronteriza mexicana de Reynosa, a menos de una milla del Río Grande, una pregunta parecía rondar las mentes de cientos de personas que habían llegado el sábado a un refugio para migrantes.

¿Cuándo podrían cruzar a Estados Unidos?

La respuesta seguía siendo evasiva. Al menos mil 100 hombres, mujeres y niños, la mayoría de ellos procedentes de Centroamérica y Venezuela, habían llegado a Senda de Vida, un extenso centro de acogida formado por tiendas de campaña improvisadas y habitaciones provisionales de madera, con la esperanza de llegar a Estados Unidos. En lugar de ello, muchos se sintieron atrapados en el limbo después de que el Presidente Biden firmara una orden ejecutiva que impide a los migrantes solicitar asilo a lo largo de los 3.000 kilómetros de frontera entre Estados Unidos y México cuando aumentan los cruces.

La orden cerró de hecho la frontera estadounidense a casi todos los solicitantes de asilo a partir de las 12:01 horas del miércoles.

El efecto total de la nueva norma era difícil de evaluar tres días después del anuncio de Biden, pero, a partir del sábado, el número de migrantes que se agolpaban en la frontera mostró signos de estabilización, al menos por ahora, en comparación con años anteriores, ya que muchos migrantes parecían estar haciendo caso a la advertencia de que serían rechazados, dijo Héctor Silva de Luna, un pastor que dirige el refugio.

Durante el punto álgido de la crisis migratoria, acogió a más de 7 mil personas. Muchos parecen esperar ahora en el interior de México, en ciudades como Monterrey y Ciudad de México, a ver qué pasa. Pero los migrantes en la frontera, como los del refugio del Sr. de Luna, son "los que pagarán el precio", dijo, porque están siendo rechazados.

Para ellos, ver la frontera cerrada les produjo aún más ansiedad. Reison Daniel Peñuela, venezolano de 29 años, se sintió abatido al saber que su mujer y sus siete hijos dependían de él para llegar a Estados Unidos. El sábado por la mañana, bajó la mirada mientras los niños se perseguían unos a otros y las mujeres cocinaban en una estufa rudimentaria. Antes de que entrara en vigor la nueva orden, tres de sus amigos pudieron cruzar la frontera y ahora están en Denver.

"Me siento como si estuviera atrapado aquí", dijo Peñuela. "Ahora no sé cuándo podré cruzar a EU. No puedo volver con las manos vacías".

Durante años, muchos migrantes se entregaban en un puerto de entrada o buscaban a un agente de la Patrulla Fronteriza después de cruzar el Río Grande, y luego pedían asilo. A continuación, los migrantes eran procesados y liberados en Estados Unidos a la espera de una vista judicial, un proceso que podía durar años.

El número de migrantes que llegan a la frontera alcanzó máximos históricos en los últimos años, hasta 10 mil en un solo día el pasado diciembre. Más recientemente, esas cifras han rondado los 3 mil. Siguiendo el ejemplo de la estricta política de inmigración de Donald Trump, Biden parece estar tratando de tomar medidas drásticas contra una de las principales preocupaciones de los votantes de ambos partidos y, cada vez más, de los latinos de la frontera, un electorado antaño fiable, que están preocupados por los cruces no autorizados.

La orden ejecutiva no aborda la cuestión de los migrantes que eluden a las autoridades fronterizas y no solicitan asilo.

No todos los presentes en el refugio de Reynosa (México), junto a McAllen, se sentían desamparados. Nuvia Baires, salvadoreña de 34 años, saltó de alegría el sábado cuando, tras siete meses intentándolo, supo que le habían concedido una entrevista de asilo a través de CBP One, una aplicación móvil que los migrantes deben utilizar antes de entrar en Estados Unidos para conseguir una cita con las autoridades federales y presentar una solicitud de asilo. La orden ejecutiva del Sr. Biden no se aplica a quienes cruzan la frontera legalmente utilizando la aplicación.

"Dios respondió a mis oraciones", dijo Baires a otra migrante, Nicole López, de 20 años, de Honduras. "Tenía miedo de quedarme aquí para siempre con esa nueva norma".

Otros a su alrededor la felicitaron pero lamentaron que tuvieran pocas opciones.

"Esta nueva regla es una mala noticia, una mala noticia para gente como nosotros que lo dejó todo para llegar a la frontera", dijo Cintia Patricia Media, de 40 años, que salió de Honduras con su marido y sus cuatro hijas. Limpiaron una modesta habitación de madera en un día sofocante para aprovechar al máximo su tiempo aquí. "Es doloroso estar tan cerca y que te digan que no te dejan entrar".

La ralentización también se hizo patente en McAllen (Texas), en un centro de respiro de dos plantas para recién llegados gestionado por Caridades Católicas. El viernes por la tarde, la hermana Norma Pimentel, directora ejecutiva de Caridades Católicas del Valle del Río Grande, contó unas 133 personas, muchas de ellas con niños pequeños, un número mucho menor en comparación con la media diaria de entre 600 y 800 personas durante el punto álgido de las oleadas.

La hermana Pimentel dijo que esperaba que el número de personas en busca de ayuda siguiera siendo bajo mientras la nueva orden siguiera en vigor. Los activistas de inmigración han prometido impugnar la medida ante los tribunales, un proceso que podría durar meses.

"No les ayudamos porque sean inmigrantes. Les ayudamos porque están en nuestra comunidad y necesitan ayuda", dijo la hermana Pimentel.

Luzveisi Mora, de 27 años, que salió de Venezuela hace 22 días, dijo que se consideraba afortunada por haber llegado un día antes del cierre de la frontera. La Sra. Mora recordó que el martes por la mañana nadó por el traicionero Río Grande con sus dos hijos pequeños y sufrió un grave corte en el abdomen a causa del alambre de espino.

Se vio obligada a abandonar su país natal, dijo, donde realizó trabajos ocasionales, ganando el equivalente a unos 5 dólares al día, apenas suficiente para comprar una bolsa de harina. La pequeña familia se dirigía a Nueva York, donde les esperaba el padre de sus hijos.

"Si hubiera llegado un día más tarde, me habrían devuelto", dice. "Si me hubieran dicho que me volviera, no habría podido regresar. Encontraría la forma de entrar en Estados Unidos como fuera. Volver no es una opción".

Los migrantes que llegaban a la ciudad mexicana de Ciudad Juárez, fronteriza con El Paso (Texas), también se sentían nerviosos por la nueva orden. Jorge Gómez, un solitario hondureño de 34 años que llegó un día después de que se cerrara la frontera para gente como él, estaba sentado, encorvado y cansado, cerca de un parche de maleza a la orilla del río. Entrecierra los ojos y se limpia el polvo de los brazos.

"Lo que puedo decir es que sólo Dios decide quién puede cruzar", dijo Gómez. "Estoy solo, así que tengo miedo de que me deporten".

El pastor Juan Fierro García, director del albergue El Buen Samaritano en Ciudad Juárez, dijo que había visto a más migrantes probando suerte para conseguir una cita con CBP One en lugar de arriesgarse a ser deportados. El pastor García dijo que había notado un ligero repunte en las nuevas llegadas en los últimos días, con cerca de 180 migrantes en su refugio el sábado.

"Unos 26 más vienen hacia aquí", dijo. "Y vendrán más".

Karen Piamo, una mujer venezolana de 27 años que llegó a un refugio de Ciudad Juárez con su marido y sus tres hijos, también se sentía desamparada.

"Ya estábamos en el río cuando vi las noticias", dijo la señora Piamo. "Me dieron ganas de llorar".