Aumenta a 32 los muertos en el colapso de edificio en Miami

Nueva York— La búsqueda lúgubre y cada vez más desesperada en medio de los escombros del edificio de condominios derrumbado en Surfside, Florida, continuó este martes bajo cielos ventosos y nublados después de que la demolición del resto inestable del edificio durante el fin de semana festivo permitió a los rescatistas acceder a nuevas partes del edificio.

El acercamiento de la tormenta tropical Elsa, cuyos efectos más fuertes se esperaban que se sintieran en el sur de Florida al mediodía de hoy, complicó los esfuerzos de búsqueda, lo que obligó a las cuadrillas a detener sus esfuerzos durante 30 minutos en algunos puntos debido a los rayos cerca del sitio. El viento también obstaculizó que las grúas retiraran los escombros pesados, dijeron las autoridades.

Aun así, los equipos avanzaron, registrando partes del sitio que habían sido inalcanzables antes de la demolición el domingo por la noche. Encontraron ocho cadáveres más el lunes y martes por la mañana, lo que elevó el número de muertos confirmados a 32. Más de 100 residentes siguen desaparecidos tras el colapso de Champlain Towers South el 24 de junio.

"A través de la lluvia y el viento, han continuado buscando", dijo la alcaldesa Daniella Levine Cava del condado de Miami-Dade a los periodistas hoy por la mañana.

“Sabemos que esperar noticias es insoportable”, dijo sobre los miembros de la familia desesperados por obtener información sobre sus seres queridos. "La espera, la espera y la espera es insoportable".

Aunque los equipos de emergencia ahora han registrado las capas superiores de todo el sitio del colapso, las autoridades dijeron que no habían renunciado a la posibilidad de encontrar sobrevivientes. Pero los equipos no han detectado ningún signo de vida mientras registraban el edificio, dijo el jefe Alan Cominsky de Miami-Dade Fire Rescue. "Desafortunadamente, no nos hemos encontrado con ninguno".

El alcalde Charles W. Burkett, de Surfside, dijo que los funcionarios estaban respondiendo a las consultas de los grandes edificios de la ciudad con respecto al colapso y les aconsejaban que deberían realizar una revisión estructural completa de sus sistemas. Los funcionarios también estaban examinando Champlain Towers North, un sitio hermano del condominio colapsado que fue construido por el mismo desarrollador.

"Tenemos profundas preocupaciones sobre ese edificio, dado que no sabemos qué pasó" en Champlain South, dijo Burkett. Algunos residentes de Champlain North habían aceptado a las autoridades su oferta de vivienda alternativa, dijo.

Las autoridades dijeron que no estaban más cerca de determinar la causa del colapso y se mantuvieron enfocados en los esfuerzos de búsqueda. "El mundo entero quiere saber qué pasó aquí", reconoció Levine Cava, pero no proporcionó un cronograma para la investigación.

"Como todos saben, nos centramos directamente en la búsqueda y el rescate mientras preservamos todas las pruebas", dijo, y agregó: "Espero conocer la verdad, al igual que todos nosotros".

A pesar de las advertencias anteriores de que Elsa podría traer vientos con fuerza de tormenta tropical al área de Miami hoy, los meteorólogos revisaron sus pronósticos, diciendo que Surfside probablemente se salvaría de lo peor de la tormenta.

Se emitieron advertencias de tornado para partes del condado de Miami-Dade el lunes por la noche y durante la noche cayeron fuertes lluvias. Los meteorólogos pronosticaron varias pulgadas de lluvia y vientos de hasta 29 millas por hora en Miami y sus alrededores este martes, mientras Elsa subía por la costa occidental de Florida.