Atribuyen a cables eléctricos pelados incendios de Hawái

Hawaii.- En los primeros momentos de los incendios forestales que azotaron Maui, Hawái, cuando los fuertes vientos derribaron los postes eléctricos, tirando los cables electrificados a la hierba seca de abajo, había una razón por la que las llamas estallaron a la vez en largas y ordenadas filas: esos cables estaban pelados, sin aislamiento metálico que podría sacar chispas al contacto.

Videos e imágenes analizados por The Associated Press confirmaron que esos cables estaban entre los kilómetros de línea que Hawaiian Electric Co. dejó al descubierto a la intemperie y el follaje a menudo grueso, a pesar de un reciente impulso de las empresas de servicios públicos en otras zonas propensas a incendios forestales y huracanes para cubrir sus líneas o enterrarlas.

Para agravar el problema, muchos de los 60 mil postes eléctricos de la empresa, en su mayoría de madera, que según sus propios documentos se construyeron según "una norma obsoleta de los años sesenta", estaban inclinados y cerca del final de su vida útil prevista.

No estaban ni cerca de cumplir con una norma nacional de 2002 que exigía que los componentes clave de la red eléctrica de Hawai pudieran soportar vientos de 168 kilómetros por hora.

En un informe de 2019 se afirmaba que se había retrasado la sustitución de los viejos postes de madera debido a otras prioridades y se advertía de un "grave peligro público" si "fallaban".

Las imágenes de Google Street View de los postes tomadas antes del incendio muestran el cable pelado.

Es "muy improbable" que un cable totalmente aislado hubiera chispeado y provocado un incendio en la vegetación seca, afirmó Michael Ahern, que se jubiló este mes como director de sistemas eléctricos del Instituto Politécnico Worcester de Massachusetts.

Los expertos que vieron videos de líneas eléctricas caídas coincidieron en que un cable aislado no se habría arqueado ni provocado una chispa que prendiera una línea de llamas.

Hawaiian Electric dijo en un comunicado que "reconoce desde hace tiempo las amenazas singulares" del cambio climático y ha gastado millones de dólares en respuesta, pero no dijo si las líneas eléctricas específicas que se derrumbaron en los primeros momentos del incendio estaban peladas.