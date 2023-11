Atacan abogados de Trump al secretario judicial y eclipsan testimonio de Eric Trump

Eric Trump se enfrentó el viernes por segundo día a preguntas en el estrado sobre las finanzas de la empresa de su familia en un caso de fraude civil que ha amenazado con hundir la firma y empañar la imagen de su padre, el ex presidente Donald J. Trump.

Pero su testimonio se vio eclipsado por un tenso estira y afloja entre el juez Arthur F. Engoron y uno de los abogados de Trump sobre la secretaria judicial del juez, Allison Greenfield.

El abogado, Christopher M. Kise, se opuso repetidamente a que la secretaria se comunicara con el juez a través de notas y sugirió que era parcial. El juez, claramente frustrado, dijo que tiene derecho a consultar con la Sra. Greenfield y rechazó firmemente la noción de que era parcial, diciendo: "Corté este caso por la mitad."

Al plantear repetidamente la cuestión y hacerla constar en las actas del juicio, el Sr. Kise dijo que estaba sentando las bases para una apelación o una petición de anulación del juicio.

En su testimonio del viernes, Eric Trump rechazó constantemente las preguntas sobre lo que sabía de los estados financieros de la Organización Trump, alegando que no conocía los detalles granulares. "Eso no es lo que hace un ejecutivo de mi nivel en la empresa", dijo en un momento dado cuando se le preguntó sobre cómo se tasaban las propiedades en Florida.

Durante horas en el estrado el jueves en el Tribunal Supremo del Estado en Manhattan, Eric Trump y su hermano mayor, Donald Trump Jr, habían culpado a contables externos de errores en los estados financieros de la empresa. Los documentos son el núcleo del caso civil, que acusa a los hermanos, a su padre y a la Organización Trump de la familia de defraudar a bancos y aseguradoras.

Los hijos del expresidente habían sido citados a declarar por la oficina de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, que ha demandado a los Trump y a la Organización Trump, acusándoles de sobrevalorar los activos del expresidente para obtener préstamos favorables y otros beneficios.

El testimonio de los hermanos -un mes completo de juicio- fue el primero de miembros de la familia Trump. Ivanka Trump, que fue una pieza clave del negocio antes de unirse a su padre en la Casa Blanca, testificará la próxima semana. Se espera que el expresidente Donald J. Trump suba al estrado el lunes.

Los hijos mayores de Donald Trump han pasado sus carreras trabajando en el negocio familiar y ampliaron sus funciones durante la presidencia de su padre, con Eric Trump dirigiendo las operaciones diarias de la Organización Trump. Los dos hombres tienen papeles y personalidades diferentes.

El caso difiere de otros desafíos legales a los que se enfrenta el ex presidente. Es un caso civil, no penal. No hay jurado; el juez Arthur F. Engoron determinará el resultado. Y aunque los hijos del Sr. Trump podrían haber hecho valer sus derechos de la Quinta Enmienda en contra de responder a las preguntas, hacerlo habría sido arriesgado: En un caso civil, un jurado o un juez está autorizado a hacer una suposición negativa cuando un acusado se niega a declarar. Lea más sobre las diferencias aquí.

Desde que comenzó el juicio el 2 de octubre, el ex presidente ha sido un personaje fijo dentro y fuera de la sala. Ha hecho declaraciones que, según el juez Engoron, violan una orden de silencio que le prohíbe atacar al personal del tribunal. He aquí un repaso a los momentos clave del caso hasta la fecha.