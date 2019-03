Ataca nuevamente Trump al difunto McCain

Washington— El Presidente Donald Trump desestimó las censuras de los legisladores republicanos y apuntó nuevos ataques al senador John McCain este miércoles, incluso reclamando el mérito por la mudanza del funeral del senador en Washington y quejándose de que nunca se le dio las gracias.

En el momento en que el Presidente comenzó su diatriba contra McCain en Ohio, varios líderes republicanos habían mostrado una nueva disposición para desafiar a Trump al defender al veterano de la guerra de Vietnam como un héroe siete meses después de que murió de cáncer cerebral. Un senador del Partido Republicano calificó los comentarios de Trump como deplorables.

Luego, Trump lanzó una larga perorata en la que afirmó sin citar pruebas de que McCain había presionado para una guerra y había fallado a los veteranos de Estados Unidos.

"Le di el tipo de funeral que quería'', dijo Trump a periodistas en un mitin al estilo de una campaña en Lima, Ohio. "No recibí las gracias, pero está bien''.

De hecho, la familia de McCain dejó en claro que Trump no fue bienvenido durante las ceremonias de una semana a campo traviesa que el senador había planeado.

En cambio, McCain invitó al ex Presidente George W. Bush, quien derrotó a McCain durante la pelea por la nominación del Partido Republicano en el 2000, y a Barack Obama, quien lo derrotó en 2008, para entregar elogios sobre el valor de perseguir objetivos mayores que uno mismo. Trump firmó el transporte militar del cuerpo de McCain, jugó al golf y estuvo extrañamente tranquilo en Twitter durante los eventos de Washington.

El resentimiento público de Trump contra McCain no parece alienar a sus partidarios principales, algunos de los cuales se habían disgustado con el senador para el momento de su muerte. Conscientes de esto, los legisladores del Partido Republicano hasta ahora se han mantenido sometidos o silenciosos, aunque Trump a veces los enfureció con sus comentarios sobre su difunto colega.

Los aliados de McCain sugirieron que era hora de que eso cambiara.

"Espero que la indecencia (de Trump) a la memoria de John y a la familia McCain convenza a más funcionarios que no pueden ignorar el daño que Trump está haciendo a la política y al bienestar del país o que permanezcan en silencio a pesar de sus preocupaciones", dijo. Mark Salter, biógrafo de McCain. "Deben hablar alto''.

Trump ha dicho durante años que no cree que McCain sea un héroe porque el senador fue capturado en Vietnam. McCain fue torturado y estuvo preso durante más de cinco años.

El Presidente nunca ha servido en el ejército y obtuvo una serie de aplazamientos para evitar ir a Vietnam, incluido uno obtenido con una carta del médico que indica que sufrió de espolones en los pies.

Un voto en el Senado de McCain en particular es el pulgar hacia abajo que Trump parece no poder olvidar. El senador de Arizona en 2017 hundió el esfuerzo del Partido Republicano por derogar la ley de salud de Obama. Trump estaba furioso y se mostró así incluso en los días posteriores a la muerte de McCain en agosto pasado.

La Administración bajó la bandera estadounidense sobre la Casa Blanca a media asta cuando McCain murió un sábado, pero luego la levantó para el lunes. Después de la protesta pública, las banderas de la Casa Blanca fueron nuevamente bajadas.

Esta semana, Trump descargó una nueva serie de tweets anti-McCain en los que dijo que nunca había sido "fanático" y nunca lo sería. Su implacable nuevo ataque al senador fallecido parecía cruzar una frontera para varios republicanos.

El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, calificó a McCain como un patriota raro y genuino héroe estadounidense en el Senado.

''Su memoria me sigue recordando cada día que nuestra nación se sostiene con los sacrificios de héroes '', tuiteó McConnell.

El republicano de Kentucky, que se presentará su reelección el próximo año, nunca mencionó a Trump, pero otros no fueron tan tímidos.

El senador Johnny Isakson de Georgia dijo que no sólo la familia McCain, sino también la nación merece algo mejor que el desprecio de Trump.

"No me importa si es Presidente de los Estados Unidos, es dueño de todos los bienes raíces en Nueva York o si está construyendo el mejor sistema de inmigración del mundo'', dijo Isakson a The Bulwark, un sitio web conservador de noticias y opiniones.

"Será deplorable dentro de siete meses si lo repite", continuó Isakson en declaraciones al programa de radio Political Rewind de Georgia Public Broadcasting. "Y seguiré hablando en voz alta''.

El senador por Utah Mitt Romney, el candidato presidencial del Partido Republicano en 2012 a quien Trump consideró brevemente como candidato a Secretario de Estado, tuiteó el martes a McCain y criticó a Trump.

"No puedo entender por qué el Presidente, una vez más, despreciaría a un hombre tan ejemplar como mi amigo John McCain: heroico, valiente, patriótico, honorable, modesto, abnegado, empático y conducido por el deber a la familia, al país y a Dios'', escribió Romney.

El rechazo también vino de la senadora Martha McSally, una veterana de la Fuerza Aérea Republicana nombrada en el asiento de McCain desde Arizona.

"John McCain es un héroe estadounidense y estoy agradecido por su vida de servicio y legado a nuestro país y a Arizona'', escribió en Twitter el miércoles. "Todos deberían darle a él y a su familia el respeto, la admiración y la paz que merecen''.

El hecho de que McSally se negara a criticar a Trump reflejaba directamente la mayor cautela entre los republicanos de cruzar a un Presidente famoso por movilizar a sus seguidores contra legisladores del Partido Republicano que él considera desleales. Pero esta semana, Trump pareció inspirar una nueva determinación entre algunos para trazar una línea, aunque con delicadeza.

El senador Lindsey Graham, quien lloró abiertamente en el Senado después de la muerte de McCain, pero se alió con Trump, dijo que no le gustaba cuando el Presidente decía cosas sobre su amigo McCain.

"Creo que los comentarios del Presidente sobre el senador McCain lo lastimaron más a él mismo, que al legado del senador McCain", dijo Graham.

Los líderes demócratas, mientras tanto, estaban ansiosos por saltar al alboroto.

"Espero volver a presentar pronto mi legislación que renombra el edificio del Senado Russell, como el héroe estadounidense, el senador John McCain", tuiteó el líder demócrata en el Senado Charles Schumer de Nueva York.