Ataca Casa Blanca a exasesora de Pence que apoyó a Biden

The New York Times

Washington— Asesores de alto rango de la Casa Blanca escalaron este martes sus esfuerzos para socavar la credibilidad de la exasesora de alta jerarquía del vicepresidente Mike Pence, quien apoyó a Joseph R. Biden, acusándola de criticar públicamente la respuesta de la administración a la pandemia del coronavirus debido a que está molesta porque fue despedida.

Keith Kellogg, teniente general retirado que es asesor de seguridad nacional de Pence, le comentó a los reporteros que él había recomendado remover a su asesora, Olivia Troye, de su puesto como asesora de Seguridad Interna de alta jerarquía del vicepresidente, que estaba a cargo del equipo que trabaja para combatir el coronavirus.

Los comentarios de Kellogg y una crítica similar que hizo Kayleigh McEnany, secretaria de Prensa de la Casa Blanca, en contra de Troye forman parte de un intento agresivo de relaciones públicas para denunciar y desacreditar a ex funcionarios de la administración que han hablado en contra del presidente Trump.

Miles Taylor, ex secretaria de Kirstjen Nielsen, ex secretaria de Seguridad Interna, anunció la semana pasada una nueva organización integrada por más de dos docenas de ex funcionarios de la administración y otros republicanos que se oponen a la reelección de Trump.

Troye es miembro de ese grupo, al igual que Josh Venable, quien se desempeñó como secretario de Betsy DeVos, secretaria de Educación.