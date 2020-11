Así van los estados clave en un día decisivo para Joe Biden

The New York Times

Joe Biden ahora lidera en estados que representan 306 votos electorales. Esta es la situación en los lugares que importan más el viernes 6 de noviembre.

Pensilvania

Biden lleva una ligera ventaja en Pensilvania, mientras se tabulan lentamente los votos en ausencia.

Según el secretario de Estado de Pensilvania, quedan 102 mil 541 boletas de voto ausente por escrutar. No parece haber razón para dudar que Biden tendrá una delantera cómoda una vez que se cuenten los votos ausentes. Hasta ahora, las boletas de voto ausente han respaldado a Biden por un margen de 76 por ciento a 23 por ciento. Si las boletas que restan se distribuyen del mismo modo, terminará con una delantera aproximada de 70 mil votos en el estado.

Biden podría ganar estos votos por un margen incluso mayor debido a la preponderancia de los votos pendientes en los condados de Filadelfia y Allegheny (Pittsburgh), las dos jurisdicciones más demócratas del estado. Ganaría el voto ausente por un margen más amplio de 79-20 si el voto pendiente se distribuyera del mismo modo que en cada condado hasta ahora. Eso sería suficiente para que Biden consiga 100 mil votos de las boletas pendientes enviadas por correo, lo que lo pondría con una delantera de 80 mil en total.

Un factor que podría amortiguar las pérdidas del presidente en el recuento ausente que queda: la posibilidad de que su campaña logre disputar algunos de los votos recibidos después de la elección. La legislatura estatal puso como fecha límite para recibir papeletas por correo el martes de la elección pero la Corte Suprema del estado modificó esa fecha al 6 de noviembre. Ahora que Amy Coney Barrett ha sido confirmada a la Corte Suprema de Estados Unidos, hay razones para preguntarse si el máximo tribunal del país tomará partido por los republicanos para invalidar las papeletas recibidas después del día de la elección.

Pero incluso un fallo favorable en la Corte Suprema favorecería poco a Trump. Desde la noche de la elección se han agregado menos de 30 mil boletas al conteo estatal. Existe la posibilidad de que algunas de estas boletas no estén sujetas a impugnaciones legales y que se hayan recibido el día de las elecciones, ya sea por correo o en los buzones, y simplemente se hayan procesado hasta después. Incluso si se invalidaran todas las 30 mil papeletas, la ventaja de Biden resistiría esas pérdidas.

Biden ha contado con más oportunidades para aumentar su liderazgo más allá del voto en ausencia. Los únicos precintos pendientes del día de la elección, según los datos del estado, están en la ciudad de Filadelfia, donde Biden ganó el voto del día de la elección.

Luego están las papeletas provisionales, que son votos de personas que se presentaron a votar y que en un primer momento no pudo verificarse si eran votantes elegibles. No sabemos cuántas de estas papeletas hay en el estado, pero suelen aparecer desproporcionadamente en Filadelfia y tienden a aumentar la victoria democrática en decenas de miles de votos.

Este año, son dos los factores que complican un análisis simple de las boletas provisionales. Es posible que favorezcan a Trump porque este año el voto presencial fue más republicano. Por otro lado, las papeletas provisionales incluyen a un nuevo grupo este año: personas que recibieron una papeleta de voto ausente por correo pero que se presentaron a votar en persona y que no entregaron su papeleta de voto ausente en la urna. Estos votantes tuvieron que votar con una papeleta provisional como garantía de que no votaran en dos ocasiones.

Es difícil saber cuántos de dichos votos entrarían en esta categoría, pero dada la consternación existente sobre la confiabilidad del voto por correo –en ambos partidos— es posible que sean numerosos. Estas papeletas pueden resultar menos favorables para los demócratas que el total del voto en ausencia, dado que los demócratas tienen una tasa más elevada de devolución de voto por correo que los republicanos, algo que tal vez sea un reflejo de las críticas del presidente hacia este método de sufragio. Pero los demócratas aún así superaban a los republicanos, 52 por ciento a 34 por ciento, entre las papeletas de voto por correo que no se habían devuelto al aproximarse la elección.

En este momento, la única duda seria es si las televisoras harán una proyección en Pensilvania en la que Biden tiene una ventaja nominal o si esperarán a que consiga un margen más significativo. Algunas veces, esperan a que un candidato consiga una ventaja fuera del rango de recuento —en Pensilvania sería de medio punto porcentual—antes de emitir una proyección. El miércoles se dio una situación similar en Michigan, cuando Biden tomó una delantera que con certeza conservaría, pero las cadenas no anunciaron el estado hasta que Biden consiguió una ventaja de un punto entero. Ahora lleva la delantera ahí por unos tres puntos.

Si se cuentan todos los votos emitidos en ausencia, Biden debería de llevar la delantera por más de un punto porcentual antes de que se conozca la cuenta de las papeletas provisionales, lo que debería ser suficiente para adjudicarle el estado. Pero quién sabe cuándo llegaremos a ese punto.

Joe Biden será presidente electo si es declarado ganador previsto en Pensilvania (20 votos electorales). El umbral de voto electoral decisivo es 270.

Arizona

Biden lideraba por 1.3 puntos porcentuales al mediodía del viernes, o por unos 40 mil votos, con unos 200 mil votos restantes en el estado. Para prevalecer, Trump necesitaría ganar el voto restante por unos 20 puntos porcentuales, lo cual creemos que es poco probable.

Hasta ahora, Trump ha ganado la votación posterior a las elecciones en Arizona por 17 puntos, justo por debajo del conteo que necesitaría para superar a Biden. Estos votos incluyen las boletas de voto por correo que llegaron en los días anteriores a las elecciones, que parecen respaldar a Trump por un amplio margen, y las boletas de voto por correo depositadas el día de las elecciones, que parecen respaldar a Trump por un margen más estrecho.

Este es el único estado donde los votos postales demorados han estado a favor de Trump y, de forma inesperada, eso también es reflejo del entusiasmo demócrata por el voto por correo. Arizona tiene una lista permanente de votantes en ausencia, que tienden a ser republicanos, pero este año los demócratas acudieron a devolver anticipadamente sus papeletas, lo que dejó a un grupo de votantes muy republicanos emitiendo su voto en días más cercanos a la elección (o, dicho de otro modo, en un periodo más típico).

El desafío para Trump es que hay más razones para creer que de aquí en adelante le irá peor. Quedan dos fuentes de votos por correo pendientes en Arizona: las papeletas recibidas en el correo en los días previos a la elección y las papeletas de voto por correo que las personas llevaron personalmente a las urnas el martes. En general, a los demócratas les suele ir mejor en los votos que se llevan a las urnas el día de la elección y en general dichas papeletas se cuentan hasta el final.

Como resultado, la ventaja de Trump en el recuento postelectoral ha disminuido todos los días desde el martes. El miércoles, Trump ganó en las nuevas boletas de Arizona por 23 puntos. Le fue un poco peor el jueves, con solo 15 puntos de ventaja. Hasta ahora, las votaciones del viernes han sido aún menos favorables para él: lideró por solo 11 puntos.Además está el asunto de las papeletas provisionales. Podría haber algo menos de 30 mil de ese tipo de boletas en el estado, dado que había 18.000 en el condado de Maricopa, según The Arizona Republic. (Maricopa incluye a la mayoría de la población del estado). Estas papeletas tienden a ser demócratas, aunque la votación más republicana que acudió a las urnas el día de las elecciones este año complica esa conclusión, como ocurre en otros lugares.

En resumen: Arizona puede seguir muy reñida y no hay fundamento para dar un ganador en el estado en este momento. Pero Trump no está bien encaminado para superar a Biden. Tendrá que mejorar su desempeño por mucho más.

Biden será presidente electo si es declarado ganador proyectado tanto en Arizona como en Nevada.

Georgia

Probablemente hayas escuchado que existe un nuevo liderazgo en este estado. Biden ha tomado la delantera por algo más de 4 mil votos.

No queda mucho por contar. Hay algunos votos en ausencia dispersos por el estado, y ese tipo de boletas se han inclinado de forma consistente hacia Biden en Georgia, incluso en condados republicanos. En este momento, es mucho más probable que contribuyan a acrecentar su ventaja que a reducirla. Más allá de eso, hay voto externo: emitido desde el extranjero, de militares, subsanado y boletas provisionales.

Si la conversación en Twitter es un indicador, las esperanzas de Trump residen en los votos militares y del extranjero. No creo que haya mucho ahí. La mayoría de ese tipo de boletas ya ha sido contada, junto con los votos en ausencia. Pero las boletas de militares y del extranjero pueden llegar hasta hoy, y había unas 8 mil solicitudes que no habían sido retornadas. Este es el tipo de votos –las boletas desde fuera del país que llegan muy tarde– que aún quedan por contar.

No tenemos idea de cuántos de estos votos se materializarán (y no hay razones para creer que sean muchos). Tampoco resulta obvio que esos votos favorezcan a Trump: aun cuando el voto de los militares pueda favorecerlo, el voto trotamundos cosmopolita debería inclinarse del lado demócrata.

La cuenta pendiente de boletas provisionales es probablemente más grande. Según The Atlanta Journal-Constitution, había unas 5 mil 500 boletas provisionales de los condados Fulton y DeKalb, tradicionalmente demócratas. No sabemos cuántas quedan a nivel estatal, y tampoco sabemos cuántas de esas serán aceptadas en última instancia. Pero es muy probable que sean favorables al candidato demócrata, como ha ocurrido en el resto del estado, con la salvedad del voto republicano del día de las elecciones que hemos añadido en otros lugares.

Hay una cantidad de papeletas de voto ausente rechazadas pero que podrían ser subsanadas y tal vez sean significativas. En todo el estado se rechazaron 2 mil boletas de voto ausente y los votantes tienen hasta el día de hoy para subsanar sus papeletas y corregir la observación que se les haya hecho, como una firma faltante. Nadie sabe cuántos votantes van a subsanar sus papeletas pero sí sabemos que el voto ausente ha sido abrumadoramente en favor de Biden.

En conjunto, Biden tiene una ventaja estrecha pero clara en el estado. Simplemente no quedan muchos votos por contar y, en general, lo que salga tenderá a aumentar su ventaja. Aún así, no esperes que el estado se defina pronto. Está dentro del margen de un recuento. Es posible que no se defina hasta que se certifiquen los resultados.

Nevada

El exvicepresidente Biden amplió su ventaja a 1.6 puntos porcentuales, después de ganar una nueva ronda de votos en el condado de Clark (Las Vegas) por un margen de dos a uno. Hasta ahora, nadie le ha adjudicado el estado a Biden, pero virtualmente todos los votos restantes son de este condado, fuertemente demócrata.

En buena medida, la mayoría de boletas por contar ahí son de voto en ausencia, categoría que ha sido dominada por Biden en el estado por un amplio margen.

Este estado podría ser definido hoy. La adjudicación de Nevada (seis votos electorales) no sería suficiente para que Biden gane la presidencia.