Así traicionó Ted Cruz a republicanos del Senado

Estados Unidos— La decisión que tomó la semana pasada el senador republicano Josh Hawley de Missouri para objetar formalmente los resultados del Colegio Electoral del 2020 este miércoles, fue mala para los republicanos, publicó CNN.

La decisión del senador republicano Ted Cruz de Texas para organizar a 10 colegas más del Senado, anunciando el sábado que también planeaban objetar los resultados, fue peor.

Veamos, la objeción de Hawley --- que era una solitaria voz entre los senadores republicanos que hizo eso --- podría ser descartada como una estrategia de un joven y ambicioso políticos que desea hacerse de un nombre antes de las primarias del Partido Republicano del 2024.

Pero cuando Cruz, quien también quiere postularse para presidente, nuevamente, en el 2024, y otros 10 senadores republicanos anunciaron que también se opondría a los resultados del Colegio Electoral, se convirtió en algo inadmisible e imposible de ignorar por los republicanos.

Casi el 25 por ciento de los 52 senadores republicanos en funciones están planeando objetar los resultados, los cuales ya fueron certificados en los 50 estados y para los cuales no se ha presentado ninguna objeción seria.

Un editorial que publicó el periódico conservador National REview sobre la estrategia de Cruz dice: “Los 11 senadores de Cruz se dieron cuenta que su esfuerzo no va a ningún lado. Ambas Cámaras del Congreso tendrán que votar para ratificar las objeciones a los electores. Ninguna lo hará y no deberían hacerlo, si todos quieren dar una señal de que están enojados porque Biden ganó, ésa no es la manera ni el foro para hacerlo”.

Lo que la táctica de Cruz hará es hacer imposible que el líder de la mayoría en el Senado Mitch McConnell, de Kentucky, emita su voto como cualquier otra cosa excepto una pura prueba de lealtad para Trump.

Y ése es un problema para personas como los senadores Rob Portman de Ohio, Lisa Murkowski de Alaska y Roy Blunt de Missouri, quienes han dicho que no apoyan la objeción o que van a reelegirse en el 2022.

Ese trío están preparados para ser desafiados en las primarias apoyadas por Trump por candidatos que pueden señalar la votación del miércoles como un momento de escoger entre los “verdaderos” republicanos o los RINOs, o sean los que son republicanos sólo de nombre.