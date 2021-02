Así reaccionaron senadores republicanos al proceso de juicio de hoy

Estados Unidos— El senador republicano Bill Cassidy respondió “no totalmente” cuando le preguntaron si estaba satisfecho con la respuesta del equipo de la defensa a su pregunta durante el juicio político en el Senado del ex presidente Trump, publicó CNN.

Cassidy, quien se unió a otros cinco senadores republicanos para votar y decidir que era constitucional el juicio político de Trump, le preguntaron sobre el ataque de Trump contra Pence en Twitter y si el presidente sabía que su vicepresidente estaba en peligro. Cassidy agregó que no ha decidido cómo votará.

El senador republicano John Thune de Dakota del Sur, comentó que considera que el equipo legal de Trump tuvo una mejor actuación el día de hoy.

“Tuvieron una mejor actuación que el primer día, los defensores del presidente tuvieron la oportunidad de presentar argumentos y creo que lo hicieron muy bien el día de hoy. No sé, en este momento, cuántas formas de pensaron cambiaron”, dijo en respuesta a la pregunta que le hizo CNN. La respuesta de Thune no denota que haya tomado una decisión.

La senadora republicana Susan Collins de Maine, comentó que no considera que haya recibido una respuesta del equipo legal de Trump cuando ella y la senadora republicana Lisa Murkowski de Alaska, le preguntaron al equipo legal de Trump que describieran cuándo se enteró él acerca del motín y de las acciones que tomaron.

Les pidieron a los abogados que fueran lo más específicos posible, pero el abogado de Trump, Michael van der Veen, sólo dijo que Trump publicó un tweet a las 2:38 p.m. antes de lanzar un ataque en contra de los demócratas de la Cámara debido a la falta del debido proceso.

“No siento que haya recibido una respuesta pero no estoy segura si fue falla de los abogados. Uno de los problemas es que la Cámara no llevó a cabo audiencias para establecer exactamente qué sucedió y cuándo fue, es difícil responder una pregunta como esa. Espero que uno u otro lado lo puedan hacer, porque creo que es una pregunta muy importante sobre cuándo el presidente supo que las barricadas fueron traspasadas. Y lo que hizo en ese momento para detener el motín. Me hubiera gustado recibir respuestas para eso el día de hoy”, le comentó Collins a CNN.