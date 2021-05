Así propagó una empresa de seguridad de Texas la creencia de que las elecciones de 2020 fueron robadas

Addison, Texas— Los elementos clave de la afirmación infundada de que las elecciones de 2020 fueron robadas al presidente Donald Trump tomaron forma en un hangar de aviones aquí dos años antes, promovidos por un empresario republicano que ha vendido de todo, desde comida Tex-Mex en Londres hasta una tecnología de bienestar que emite luz al torrente sanguíneo humano, publicó The Washington Post.

En reuniones que comenzaron a fines de 2018, mientras los republicanos se resentían de las pérdidas a mitad de período en Texas y en todo el país, Russell J. Ramsland Jr. y sus asociados realizaron presentaciones alarmantes sobre la votación electrónica ante una procesión de legisladores, activistas y donantes conservadores.

Las reuniones informativas en el hangar tenían un aire clandestino. Se pidió a los invitados que dejaran sus teléfonos celulares afuera antes de reunirse en una habitación sin ventanas. Un miembro del equipo de Ramsland que pretendía ser un "hacker de sombrero blanco" se identificó solo por un nombre en clave.

Ramsland, un candidato fallido al Congreso con un MBA de Harvard, presentó una afirmación que parecía arraigada en la evidencia: los registros de auditoría de las máquinas de votación (líneas de códigos y marcas de tiempo que documentan las actividades de las máquinas) contenían indicaciones de manipulación de votos. En el hangar modernizado que servía como las oficinas de su empresa en el borde de una pista de aterrizaje municipal a las afueras de Dallas, Ramsland intentó persuadir a los candidatos republicanos fallidos para que desafiaran sus resultados electorales y forzaran la publicación de datos adicionales que pudieran demostrar una manipulación.

“Teníamos que encontrar al candidato adecuado”, dijo Laura Pressley, una exaliada de Ramsland. "Teníamos que encontrar a uno que supiera que habían ganado".

Ningún candidato acordó presentar un desafío, y la idea de una manipulación generalizada de los votos permaneció al margen de la política hasta 2020, cuando las afirmaciones de Ramsland fueron aprovechadas por influyentes aliados de Trump. El propio presidente aceleró la propagación de esas afirmaciones en la corriente principal del Partido Republicano mientras se aferraba a una serie de ideas infundadas para explicar su derrota en noviembre.

El mito perdurable de que las elecciones de 2020 fueron manipuladas no fue una afirmación de una sola persona. Fueron muchas afirmaciones apiladas una encima de la otra, repetidas por una falange de aliados de Trump, ideas que fueron presentadas no por expertos de renombre o por personas con información privilegiada que tenían conocimiento de sistemas de votación defectuosos, sino por Ramsland y otros activistas conservadores mientras impulsaban a una empresa incipiente, Allied Security Operations Group, en un intento quijotesco de encontrar pruebas de fraude generalizado donde no existía ninguno.