Así fue el comienzo del juicio de Trump por difamación

Associated Press | Trump abandonó la corte antes de las declaraciones de apertura, dirigiéndose a un mitin político en New Hampshire Associated Press | Trump abandonó la corte antes de las declaraciones de apertura, dirigiéndose a un mitin político en New Hampshire

PUBLICIDAD

Clasificado El Diario La mejor forma de comprar y vender - Visitar Nueva York, EU.- Donald Trump sacudió la cabeza con disgusto el martes cuando el juez en su juicio por difamación en Nueva York informó a los posibles jurados que un jurado anterior ya había decidido que el ex Presidente agredió sexualmente de la columnista E. Jean Carroll en la década de 1990. Trump abandonó la corte antes de las declaraciones de apertura, dirigiéndose a un mitin político en New Hampshire, mientras que el abogado de Carroll acusó al líder republicano en la contienda presidencial de utilizar "el micrófono más grande del mundo" para destruir su reputación y poner a sus seguidores en contra de ella. El abogado del ex Mandatario argumentó que Carroll nunca ha sido más famosa y que le está culpando por "algunos tuits desagradables de trolls en Twitter". Recién salido de una victoria política el lunes en las asambleas de Iowa, Trump hizo un desvío a una sala de audiencias en Manhattan para el inicio de lo que equivale a la fase de penalización de la demanda civil de Carroll, alegando que él la atacó en una tienda departamental en 1996. Trump se fue el martes después de que se seleccionó el jurado de nueve miembros. Frunció el ceño y miró con desaprobación en ocasiones mientras se seleccionaba al jurado, levantando la mano en un momento en que el juez Lewis A. Kaplan preguntó si alguien sentía que Trump había sido tratado injustamente por el sistema judicial. El gesto provocó risas en algunas personas en la sala y una respuesta del juez. "Sabemos lo que usted piensa", le dijo. Trump, el ex Presidente, y Carroll, la ex columnista de la revista Elle, se sentaron en mesas separadas a unos 3 metros de distancia, rodeados por sus respectivos equipos legales. No parecieron hablar ni hacer contacto visual. El testimonio comenzará el miércoles, cuando se espera que Carroll testifique. Después de que Trump se fue, el abogado de Carroll, Shawn Crowley, instó a los jurados a hacer que pague, posiblemente con millones de dólares, por los comentarios que hizo mientras era Presidente en respuesta a las afirmaciones plasmadas en unas memorias de 2019. "Trump utilizó el micrófono más grande del mundo para atacar a la Sra. Carroll", dijo Crowley en su declaración inicial y agregó que sus comentarios, que incluyeron afirmaciones de que Carroll mentía para vender libros, humillaron a la escritora y destrozaron su reputación. "Él dijo esto desde la Casa Blanca, donde los Presidentes han firmado leyes, declarado guerras y decidido el destino de la nación". Aunque el juicio se centra en lo que Trump debe pagar por sus comentarios en el inmediato seguimiento de las revelaciones de Carroll, Crowley señaló que su retórica sobre la escritora no ha cesado. Trump sostiene que nunca abusó de Carroll y que sus acusaciones son un ataque partidista. El martes, desde la corte, Trump lanzó una serie de publicaciones en redes sociales sobre el caso. Escribió en su plataforma Truth Social que la acusación de violación de Carroll era un "intento de EXTORSIÓN" que involucraba "mentiras fabricadas y travesuras políticas", y acusó al juez de tener un "odio absoluto" hacia él. Crowley dijo a los jurados que su tarea era responder a la pregunta sobre Trump: "¿Cuánto dinero se necesitará para que él se detenga?" Sin embargo, la abogada de Trump, Alina Habba, afirmó que él "simplemente se estaba defendiendo" y que la evidencia mostrará que la carrera de Carroll ha prosperado desde que lo acusó. Carroll ha sido "devuelta al centro de atención como siempre ha querido", dijo Habba en su argumento de apertura. En respuesta a la afirmación de Crowley de que los seguidores de Trump han enviado amenazas violentas a Carroll, Habba dijo que simpatizaba con las víctimas de abuso sexual, pero que cualquier reacción negativa que Carroll haya sufrido era simplemente un subproducto de la era digital. "Independientemente de algunos tuits desagradables, la Sra. Carroll es más famosa de lo que ha sido en toda su vida, y es amada y respetada por muchos, que era su objetivo", dijo Habba a los jurados. PUBLICIDAD