Así es el Tranq Dope, un sedante animal mezclado con fentanilo que alerta EU

Filadelfia — En cuestión de semanas, Tracey McCann vio con horror cómo los moretones que estaba acostumbrada a recibir por inyectarse fentanilo comenzaron a endurecerse en una armadura de tejido ennegrecido y costroso. Algo debe haberse metido en el suministro.

Cambiar a los distribuidores de las esquinas no ayudó. La gente decía que la droga de todos estaba siendo cortada con algo que estaba causando heridas espantosas y dolorosas.

“Me despertaba llorando por la mañana porque mis brazos se estaban muriendo”, dijo McCann, de 39 años.

En su destrozado vecindario de Filadelfia, y cada vez más en las zonas conflictivas de drogas de todo el país, se usa un tranquilizante animal llamado xilazina, conocido por nombres callejeros como "tranq", "tranq dope" y "zombie drug", para acumular fentanilo ilícito, haciendo que su impacto sea aún más devastador.

La xilazina causa heridas que brotan con un tejido muerto escamoso llamado escara; sin tratamiento, pueden conducir a la amputación. Induce un estupor de apagón durante horas, lo que hace que los usuarios sean vulnerables a violaciones y robos. Cuando la gente vuelve en sí, el subidón del fentanilo se ha desvanecido hace mucho tiempo e inmediatamente anhelan más. Debido a que la xilazina es un sedante y no un opioide, resiste a los tratamientos estándar de reversión de sobredosis de opioides.

Según los datos más recientes, más del 90 por ciento de las muestras de drogas analizadas en laboratorio de Filadelfia dieron positivo para xilazina.

“Es demasiado tarde para Filadelfia”, dijo Shawn Westfahl, un trabajador comunitario de Prevention Point Philadelphia, un centro de servicios de salud de 30 años en Kensington, el vecindario en el epicentro del tráfico de drogas de la ciudad. “El suministro de Filadelfia está saturado. Si otros lugares del país tienen la opción de evitarlo, necesitan escuchar nuestra historia”.

Un estudio publicado en junio detectó xilazina en el suministro de drogas en 36 estados y el Distrito de Columbia. En la ciudad de Nueva York, se ha encontrado xilazina en el 25 por ciento de las muestras de medicamentos, aunque los funcionarios de salud dicen que la saturación real es ciertamente mayor. En noviembre, la Administración de Drogas y Alimentos emitió una alerta de xilazina de cuatro páginas a nivel nacional para los médicos.

En diciembre, la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas dijo que estaba siguiendo de cerca la propagación, y la revista Pediatrics publicó un análisis de tres casos de ingestión de xilazina por parte de niños pequeños.

Pero se desconoce la verdadera prevalencia de la xilazina. Los hospitales no hacen pruebas. Algunos médicos forenses estatales tampoco las hacen de manera rutinaria.

La droga existe en una zona gris legal. Aprobada hace 50 años por la F.D.A. como analgésico recetado por un veterinario, no figura como sustancia controlada para animales o humanos y, por lo tanto, no está sujeto a un control estricto. Por lo tanto, no ha estado en el radar de las fuerzas del orden público federales por desvío o abuso.

Al igual que muchos atrapados por la tranquilidad, el descenso infernal de McCann comenzó con los opioides recetados. En 2009, cuando tenía 27 años, desarrolló dependencia a los analgésicos recetados después de un grave accidente automovilístico. Un novio que conoció en una de sus seis estancias en rehabilitación le presentó la heroína. El fentanilo, más barato y más potente, sacó a codazos a la heroína de las calles. Luego, cuando la pandemia de Covid-19 descendió en 2020, la tranquilidad irrumpió en Filadelfia.

En julio pasado, fue desalojada de su habitación en Kensington. “Dormía en las aceras llorando todas las noches, sabiendo que era mejor que eso”, dijo McCann. Alguien a su lado recibió un disparo. Un hombre intentó violarla, pero ella se defendió con un cúter. En las calurosas calles de verano, vio personas cuyas heridas estaban cubiertas de pulgas y gusanos.

Aun así, dijo, “no podía alejarme de esa droga”.