Así acabó la crisis fronteriza con la esperanza de Biden sobre la inmigración

Nueva York.- El primer día del mandato del presidente Biden, puso en pausa casi todas las deportaciones.

Se comprometió a terminar con las estrictas prácticas de la administración Trump, a mostrar compasión hacia los que deseaban venir a Estados Unidos y asegurar la frontera sur.

Para Biden, era una cuestión de principios. Quería demostrarle al mundo que Estados Unidos era una nación humana, y también demostrarles a sus compatriotas que el gobierno podía funcionar nuevamente.

Pero esas primeras promesas han sido dejadas mayormente a un lado a medida que el caos envolvió a la frontera y está poniendo en peligro la esperanza de reelegirse de Biden.

El número de personas que están cruzando hacia Estados Unidos ha llegado a niveles récord, más del doble que en el mandato de Trump.

El sistema de asilo sigue fracturado.

El viernes, en un giro dramático de esos primeros días, el presidente le imploró al Congreso que le otorgara el poder para cerrar la frontera para contener una de las oleadas más grandes de inmigración descontrolada en la historia de Estados Unidos.

Algunas de las circunstancias que han generado la crisis están fuera del control de Biden, tales como el colapso de Venezuela, una oleada de migración en todo el mundo y la obstinación de los republicanos que han tratado de frenar sus esfuerzos para solucionar los problemas.

Se han rehusado a proporcionar recursos, han bloqueado esfuerzos para actualizar las leyes y han desafiado abiertamente a oficiales federales encargados de mantener la seguridad y el orden a lo largo de la frontera de 2 mil millas.

Sin embargo, en una revisión del récord de Biden en los últimos tres años realizada por The New York Times, en base a entrevistas con más de 35 actuales y anteriores funcionarios y otras personas, muestra que el presidente no ha podido superar esos obstáculos.

El resultado es una creciente crisis humanitaria en la frontera y en importantes ciudades de todo el país.

Muchos votantes dicen actualmente que la inmigración es su máxima preocupación, y no tienen confianza en que Biden pueda solucionarla.