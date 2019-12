Asesino serial de EU dibuja rostros de mujeres a las que dice haber matado

Mississippi.- Samuel Little ha estado dibujando bocetos de las docenas de mujeres que confesó haber asesinado en el transcurso de varias décadas. Las autoridades de Mississippi ahora solicitan la ayuda del público para identificar a dos de las mujeres que dice haber matado después de levantarlas en el área de Gulfport.

El Departamento del Sheriff del Condado de Harrison en Mississippi lanzó un volante el lunes por la noche con el dibujo de una mujer que Little dice haber matado con información que proporcionó sobre ella.

La mujer que el departamento está buscando desapareció o fue asesinada antes de diciembre de 1992 y fue vista por última vez en o cerca de un bar en el área de North Gulfport, según dice el volante. Su cuerpo fue dejado aire libre en un área cubierta de hierba.

Según su explicación, Little estranguló a 93 víctimas entre 1970 y el 2005, a menudo buscaba a mujeres de grupos marginados y vulnerables.

Cinco de sus víctimas fueron levantadas en el área de Gulfport, según la oficina del sheriff. Los bocetos de Little han contribuido a la identificación de tres de ellas. La policía está buscando las identidades de los otros dos, incluida la mujer en el volante.

Cualquier persona que reconozca a la mujer en el boceto debe llamar al (228) 896-0678 o enviar un correo electrónico a [email protected] cumple tres cadenas perpetuas en California. Ya estaba encarcelado por golpear y estrangular a tres mujeres cuando el FBI comenzó a conectarlo a otros asesinatos ocurridos por todo el país.Si lo que afirma Little, de haber matado a 93 personas, es verdad, eso lo convertiría en el asesino serial más prolífico de la historia de Estados Unidos. El FBI dice que todas las confesiones parecen ser creíbles.