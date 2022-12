Aseguran demócratas mayoría en el Senado

Atlanta.— El senador demócrata Raphael Warnock derrotó al retador republicano Herschel Walker en una segunda vuelta electoral en Georgia ayer martes, asegurando a los demócratas una mayoría absoluta en el Senado por el resto del mandato del presidente Joe Biden y ayudando a coronar un ciclo de medio término decepcionante para el Partido Republicano en el última gran votación del año.

Con la segunda victoria de Warnock en la segunda vuelta en muchos años, los demócratas tendrán una mayoría en el Senado de 51 a 49, ganando un escaño de la división actual de 50 a 50 con la victoria de John Fetterman en Pensilvania. Sin embargo, habrá un gobierno dividido, y los republicanos habrán cambiado por poco el control de la Cámara.

En las elecciones del mes pasado, Warnock superó a Walker por 37 mil votos de los casi 4 millones emitidos, pero no alcanzó el umbral del 50 por ciento necesario para evitar una segunda vuelta. Walker, una leyenda del futbol americano que ganó fama primero en la Universidad de Georgia y luego en la NFL en la década de 1980, no pudo superar una serie de acusaciones perjudiciales, incluidas afirmaciones de que pagó los abortos de dos exnovias.

La victoria de los demócratas en Georgia solidifica el lugar del estado como campo de batalla del sur profundo dos años después de que Warnock y su colega demócrata de Georgia, Jon Ossoff, ganaran las segundas vueltas de 2021 que le dieron al partido el control del Senado solo unos meses después de que Biden se convirtiera en el primer candidato presidencial demócrata en 30 años en ganar Georgia. Los votantes ratificaron a Warnock al Senado en el mismo ciclo en que reeligieron al gobernador republicano Brian Kemp por un cómodo margen y eligieron una lista de funcionarios constitucionales estatales totalmente republicanos.

“Trabajaré con cualquiera para hacer las cosas por la gente de Georgia”, dijo Warnock, el primer senador afroamericano del estado, durante su campaña, un guiño a la inclinación históricamente conservadora del estado y su necesidad de ganarse a los independientes de tendencia republicana y al menos algunos republicanos moderados en un año de elecciones intermedias.

Warnock, de 53 años, combinó ese argumento con un énfasis en sus valores personales, impulsado por su condición de pastor principal de la Iglesia Bautista Ebenezer de Atlanta, donde alguna vez predicó el ícono de los derechos civiles Martin Luther King Jr.

La derrota de Walker pone fin a las luchas del Partido Republicano este año para ganar con candidatos defectuosos moldeados por Trump, un golpe para el expresidente mientras construye su tercera candidatura a la Casa Blanca.

La nueva mayoría absoluta de los demócratas en el Senado significa que el partido ya no tendrá que negociar un acuerdo para compartir el poder con los republicanos y no tendrá que depender de la vicepresidenta Kamala Harris para romper tantos votos empatados.

Se emitieron alrededor de 1.9 millones de votos de segunda vuelta por correo y durante la votación anticipada, mientras que el estado estaba en camino de tener un sólido día de elecciones, y los funcionarios estatales estimaron que se emitieron 1.4 millones de votos adicionales, un poco más que en las elecciones de mitad de período de noviembre y 2020.

La votación anticipada y por correo no alcanzó los mismos niveles que en años anteriores, y era probable que la cantidad total de votos emitidos fuera menor que la elección de segunda vuelta del Senado de 2021. Los grupos de derechos electorales señalan los cambios realizados por los legisladores estatales después de las elecciones de 2020 que acortaron el período de segunda vuelta, de nueve semanas a cuatro, como una de las principales razones de la disminución de la votación anticipada y por correo.

Los funcionarios electorales informaron pocos problemas al procesar los votos anticipados y tabular las boletas emitidas el martes, pero hubo algunos retrasos. En el condado de Lowndes, en el sur de Georgia, dos trabajadores electorales sufrieron un accidente automovilístico camino a la oficina electoral del condado con las tarjetas de memoria de las máquinas de votación de un precinto. Un funcionario de Lowndes dijo que un miembro de la junta electoral local fue al lugar del accidente para recuperar las tarjetas de memoria para que pudieran continuar las tabulaciones.

Walker se benefició durante la campaña de un reconocimiento de nombre casi inigualable de su carrera futbolística, pero fue perseguido por preguntas sobre su aptitud para el cargo y acusaciones de hipocresía.

Walker, un hombre de ocios multimillonario, infló sus actividades filantrópicas y sus logros comerciales, incluida la afirmación de que su empresa empleaba a cientos de personas y recaudaba decenas de millones de dólares en ventas al año, a pesar de que los registros indican que tenía ocho empleados y promediaba alrededor de 1.5 millones de dólares al año. Ha sugerido que ha trabajado como oficial de la ley y se graduó de la universidad, aunque no ha hecho ninguna de las dos cosas.

Fue acusado por dos exnovias de alentar y pagar por sus abortos, a pesar de apoyar una prohibición nacional total del procedimiento durante la campaña. Negó las afirmaciones de ambas mujeres.

También se vio obligado a reconocer durante la campaña que había tenido tres hijos fuera del matrimonio de los que nunca antes había hablado públicamente. La madre de uno de esos niños le dijo a The Daily Beast que Walker no había visto a su hijo pequeño desde enero de 2016 y tuvo que ser llevado a la corte por manutención infantil, en conflicto directo con los años que Walker pasó criticando a los padres ausentes y sus llamados a los afroamericanos en particular, para desempeñar un papel activo en la vida de sus hijos.

Su exesposa dijo que Walker una vez le apuntó con un arma a la cabeza y amenazó con matarla.