Asegura trump que no se puede pasar droga por puertos de entrada en la frontera

Washington.- Durante el anuncio que hizo el viernes de que declarará emergencia nacional para construir un muro en la frontera mexicana, el presidente habló sobre los puertos de entrada a Estados Unidos.

“La gran mayoría de las drogas importantes, los grandes cargamentos de droga no pasan por los puertos de entrada”, dijo Trump. “No pueden pasar por los puertos de entrada. No se pueden llevar cargamentos grandes porque hay gente. Tenemos personas muy aptas, la Patrulla Fronteriza, policías, vigilando”.

“No se puede pasar el tráfico de personas —mujeres y niñas, no se puede pasarlas por los puertos de entrada, no se puede amarrarlas en el asiento de atrás de una camioneta o una van”, continuó. Los agentes fronterizos “abren la puerta. Se asoman. ¿No pueden ver tres mujeres que tienen cinta en la boca o tres mujeres con las manos atadas? Ellas pasas por las zonas donde no hay muro”.

Eso, francamente, son tonterías, publicó The Washington Post.

Para empezar, la propia administración Trump ha mencionado repetidamente el flujo de drogas por los puertos de entrada. En el 2017 el exjefe de colaboradores de Trump John F. Kelly atestiguó ante el Congreso cuando era director de Seguridad Interna, diciendo que la mayoría de los estupefacientes pasan por los puertos de entrada. Paul A. Beeson, de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), señaló ese mismo año en testimonio que los puertos de entrada son “los principales puertos de entrada de las drogas ilegales”. La Agencia Antidrogas emitió un reporte en el cual se indica que sólo un “pequeño porcentaje” de heroína que cruzó la frontera se decomisó entre puertos de entrada.

“Independientemente del número de perros policías y de tecnología e inteligencia, el potencial de traficar las drogas a través de un puerto de entrada es mucho más alto”, dijo a USA Today Gil Kerlikowsky, quien dirigió CBP durante el gobierno del expresidente Barack Obama. Pero además: “la posibilidad de ser capturado entre puertos de entrada es mucho mayor”.

En su testimonio, Beeson presentó varias fotografías sobre los métodos para pasar de contrabando, incluyendo una con sandías. No se trata de excepciones. El presente mes, CBP anunció el mayor aseguramiento de fentanilo en la historia de la corporación: en una garita cercana a Nogales, Arizona, donde un ciudadano mexicano fue capturado ocultando drogas bajo el piso falso de un tráiler. En diciembre se incautaron casi cuatro mil libras de mariguana en una camioneta en Brownsville, Texas.

Los vehículos tienen muchos escondites —y a menudo ahí es donde también los migrantes tratan de pasar desapercibidos por las garitas fronterizas—.

Al parecer las historias de Trump sobre mujeres cruzadas por la frontera en los asientos posteriores no tienen sustento. De hecho, cuando el Presidente empezó a decir eso, un dirigente de la Patrulla Fronteriza envió un e-mail preguntando si alguien podía respaldar las aseveraciones de Trump. La mayoría de la gente pasada ilegalmente por la frontera quiere migrar, sin ser cruzada contra su voluntad.

Obviamente, resulta ridículo suponer que alguien que trafique personas las siente en el asiento posterior. Sin embargo, es común que los migrantes de escondan en camionetas y automóviles.

En el sector Laredo de la Patrulla Fronteriza se captura a mucha gente en los cruces fronterizos, a juzgar por sus comunicados de prensa.