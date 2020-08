The New York Times

Stephen K. Bannon, exasesor principal del presidente Trump, fue acusado este jueves en Nueva York de fraude por su papel en un plan relacionado con "We Build the Wall" (nosotros construimos el muro), un esfuerzo de recaudación de fondos en línea que captó más de 25 millones de dólares para el muy promocionado plan del presidente de erigir una barrera en la frontera mexicana, dijeron las autoridades.

Bannon y otros tres acusados "defraudaron a cientos de miles de donantes, capitalizando su interés en financiar un muro fronterizo para recaudar millones de dólares, bajo el falso pretexto de que todo ese dinero se gastaría en construcción", Audrey Strauss, la fiscal de Estados Unidos en funciones en Manhattan, dijo hoy en un comunicado.

Bannon fue arrestado la madrugada de este jueves por una acusación formal de dos cargos revelada en el Tribunal de Distrito Federal de Manhattan. Se esperaba que compareciera ante un juez magistrado estadounidense en Nueva York más tarde ese día.

Según las autoridades federales, Bannon, ampliamente considerado el arquitecto de la campaña presidencial de Trump en 2016, tramó el plan para defraudar a los donantes de la campaña de construcción del muro con otros tres hombres: Brian Kolfage, de 38 años, un veterano de la Fuerza Aérea de Playa Miramar, Florida; Andrew Badolato, de 56, financiero de Sarasota, Florida.; y Timothy Shea, de 49, de Castle Rock, Colorado.

Como fundador de "We Build the Wall", Kolfage prometió a sus donantes que "no recibiría ni un centavo en salario o compensación", y que todo el dinero que recaudado se utilizaría "en la ejecución de nuestra misión y propósito”, Dijeron los fiscales.

Pero esas promesas eran falsas, dijeron los fiscales. En cambio, Kolfage tomó en secreto más de 350 mil dólares en donaciones para su uso personal. Bannon, a través de una organización sin fines de lucro no identificada, recibió más de 1 millón de dólares de "We Build the Wall", dijeron los fiscales, algunos de los cuales usó para pagar cientos de miles de dólares en gastos personales.