Arremeten seguidores de Trump contra Graham

Estados Unidos— Simpatizantes del presidente Trump acosaron burlonamente al senador Lindsey Graham de Carolina del Sur este viernes en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan en Washington, denunciando iracundamente al republicano como “traidor” y un “mentiroso” por votar para formalizar la victoria del presidente electo Joseph R. Biden.

“Traidor! Traidor” se escucha gritar a una mujer en un par de videos que fueron compartidos con The New York Times. “Usted dijo que tenía su apoyo y usted no lo apoyó”.

“Váyase de aquí”, le gritó otra mujer a Graham, quien en algún tiempo fue considerado como el más cercano aliado de Trump en el Senado. “Usted no representa a Estados Unidos”.

La tensa escena mostró la continua crisis por la que está pasando el Partido Republicano, mientras los legisladores, sus votantes y el país se recuperan de una insurrección provocada por los simpatizantes de Trump que irrumpieron en esta semana en el Capitolio mientras el Congreso se encontraba reunido para contar los votos electorales.

Graham no es el único, ya que los republicanos electos que rechazaron el intento que hizo Trump de anular la elección enfrentaron una intensa crítica de sus propios electores, quienes fueron persuadidos por los falsos reclamos del presidente de que él ganó.

El senador republicano Mitt Romney de Utah, también tuvo una desagradable confrontación en el aeropuerto con los simpatizantes de Trump, mientras que otros republicanos fueron acosados afuera del Capitolio por votantes de sus estados que viajaron a Washington ante la urgencia del presidente para que protestaran por su derrota electoral.