Arremeten conservadores contra perdón a deudas estudiantiles

Michigan.- Dos grupos conservadores están pidiendo a un tribunal federal que bloquee el plan de la administración Biden de cancelar 39 mil millones de dólares en préstamos estudiantiles para más de 800 mil prestatarios.

En una demanda presentada el pasado viernes en Michigan, los grupos argumentan que la administración se excedió en su poder cuando anunció el perdón en julio, sólo unas semanas después de que la Corte Suprema anulara un plan de cancelación más amplio impulsado por el presidente Joe Biden.

Le pide a un juez que declare ilegal la cancelación y que impida que el Departamento de Educación la lleve a cabo mientras se decide el caso.

La demanda fue presentada por la New Civil Liberties Alliance en nombre del Mackinac Center for Public Policy y el Cato Institute.

El Departamento de Educación calificó la demanda como “un intento desesperado de los intereses especiales de la derecha para mantener endeudados a cientos de miles de prestatarios”.

“No vamos a retroceder ni a ceder un ápice cuando se trata de defender a las familias trabajadoras”, dijo el departamento en un comunicado.

Es parte de una ola de desafíos legales que los republicanos han planteado a los esfuerzos de la administración Biden para reducir o eliminar la deuda estudiantil de millones de estadounidenses. Biden ha dicho que buscará un plan de cancelación diferente después de la decisión de la Corte Suprema, y su administración está desarrollando por separado un plan de pago más generoso que los opositores llaman un “intento de cancelación por la puerta trasera”.

La administración de Biden anunció el 14 de julio que pronto perdonaría los préstamos a 804 mil prestatarios inscritos en planes de pago basados en los ingresos.

Los planes han ofrecido durante mucho tiempo la cancelación después de que los prestatarios realicen 20 ó 25 años de pagos, pero las “fallas administrativas pasadas” dieron como resultado recuentos de pagos inexactos que retrasaron a los prestatarios en su progreso hacia la condonación, dijo el departamento.

La nueva acción se anunció como un “ajuste único” que contaría ciertos períodos de falta de pago en el pasado como si los prestatarios hubieran estado haciendo pagos durante ese tiempo. Movió a 804 mil prestatarios a través de la marca de 20 ó 25 años necesaria para la cancelación, y acercó a millones más a ese umbral.

Está destinado a abordar una práctica conocida como manejo de indulgencia, en la que los administradores de préstamos estudiantiles contratados por el Gobierno presionaron erróneamente a los prestatarios para que entraran en indulgencia, una pausa temporal en los pagos debido a dificultades, incluso si hubieran estado mejor atendidos inscribiéndose en uno de los planes de pago basados en los ingresos.

Según la solución única, los períodos anteriores de indulgencia también se contaron como progreso hacia la condonación de préstamos por servicio público, un programa que ofrece la cancelación después de 10 años de pagos mientras se labora en un trabajo gubernamental o sin fines de lucro.

La acción de Biden fue ilegal, dice la demanda, porque no fue autorizada por el Congreso y no pasó por un proceso de reglamentación federal que invite a la opinión pública. “Ninguna autoridad permite que el Departamento cuente los impagos como pagos”, dice la demanda. Agrega que la acción se produjo en “un comunicado de prensa que no identificó la autoridad legal de la póliza ni consideró su precio exorbitante”.

Los grupos conservadores dicen que el plan de Biden socava la condonación de préstamos por servicio público. El Centro Mackinac y el Instituto Cato dicen que emplean a prestatarios que están trabajando para cancelar préstamos estudiantiles a través del programa. Dicen que la acción de Biden acelera ilegalmente el progreso hacia el alivio, disminuyendo el beneficio para los empleadores sin fines de lucro.

“Esta reducción ilegal en el requisito de servicio del PSLF perjudica a los empleadores de servicios públicos que dependen del PSLF para reclutar y retener empleados con educación universitaria”, alega la demanda.

El Instituto Cato demandó previamente a la administración por el plan de cancelación que fue anulado por la Corte Suprema. El Centro Mackinac está desafiando por separado la pausa de Biden en los pagos de préstamos estudiantiles, que está programada para finalizar este otoño y reanudar los pagos el 1 de octubre.