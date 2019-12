Arremete Trump vs demócratas tras juicio político

Estados Unidos— Mientras la Cámara baja de Estados Unidos aprobó llevar a juicio político a Donald Trump, el Mandatario desestimó la decisión durante un mitin político en Michigan.

"Este juicio político partidista e ilegal es una marcha suicida para el Partido Demócrata ¿Han visto mis números en las últimas semanas?", dijo el Mandatario.

Además, el Presidente afirmó que los demócratas llevaban tiempo intentando enjuiciarlo.

"Estaban intentando hacerme un juicio político antes de que me postulara", bromeó.

Trump ha negado presionar con el descongelamiento de ayuda militar al presidente de Ucrania a cambio de investigar al ex vicepresidente Joe Biden.

"Ni siquiera parece que me están llevando a juicio. Al país le está yendo mejor que nunca y no hice nada malo", dijo Trump a una multitud de simpatizantes.

El Presidente destacó que todos los republicanos votaron en contra del juicio político, mientras al menos dos demócratas -de distritos donde ganó Trump- votaron contra el juicio.

"El partido republicano nunca había sufrido tantos ataques, pero tampoco había estado nunca tan unido".