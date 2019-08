Arremete Trump contra reverendo Al Sharpton diciendo que 'odia a los blancos'

Washington.- El presidente Trump, después de pasó el fin de semana atacando a un destacado congresista afroamericano de Baltimore, amplió su guerra contra los críticos de color el lunes por la mañana cuando denunció al reverendo Al Sharpton como “un estafador” que “¡Odia a los blancos y a los policías!”

Trump parecía estar respondiendo a una publicación en Twitter en la que Sharpton aparece en una fotografía en el aeropuerto “Me dirijo a Baltimore”, presuntamente una referencia a los ataques del presidente contra el representante Elijah E. Cummings, el demócrata que representa a gran parte de la ciudad más grande de Maryland.

“Conozco a Al desde hace 25 años”, escribió Trump en Twitter mientras respondía al tweet de Sharpton. “Fui a peleas de box con él y Don King, siempre se llevaba bien. ¡Él ‘amaba a Trump!’ Me pedía favores a menudo. Al es un estafador, un alborotador, siempre busca provecho. Solo haciendo lo suyo. Debe haber intimidado a Comcast/NBC. ¡Odia a los blancos y a los policías!”

Sharpton respondió poco después. “Trump dice que soy un alborotador y un estafador", escribió en Twitter. “Sí, les ocasiono problemas a los intolerantes. Si realmente pensara que soy un estafador, me habría querido en su gabinete".

Sharpton, un antiguo líder de los derechos civiles y anfitrión de MSNBC, conoce a Trump desde sus días en Nueva York y se ha vuelto cada vez más crítico del presidente a lo largo de los años.

“Nunca lo escuché decir nada racista”, dijo Sharpton recientemente al New York Times sobre su tiempo con Trump en Nueva York. Pero cuando se trataba de personas prominentemente de color, agregó: “Siempre sentí que no se sentía cómodo con nosotros. Me recordaba lo que era él —un chico de Queens. Nos veía como artistas o atletas con los que tenía que hacer negocios”.