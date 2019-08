Arremete Trump contra primera ministra danesa

Washington.- El presidente Donald Trump atacó el miércoles a la primer ministra danés, Mette Frederiksen, diciendo que había hecho comentarios muy “desagradables” sobre su interés en que Estados Unidos comprara Groenlandia.

Trump anunció el martes por la noche que suspendería abruptamente una visita de estado de dos días a Copenhague el próximo mes por la negativa de Frederiksen a considerar la venta de Groenlandia, un país autónomo que forma parte del reino de Dinamarca, publicó The Washington Post.

Frederiksen dijo a los periodistas el miércoles que estaba sorprendida por el cambio en los planes de Trump y también lamentó haber perdido la oportunidad de celebrar la histórica alianza entre Dinamarca y Estados Unidos, diciendo que los preparativos para la visita ya “estaban listos”.

Frederiksen calificó la idea de la venta de Groenlandia como “absurda” durante el fin de semana después de la noticia sobre los intereses de Trump, una caracterización que aparentemente lo ofendió.

“Pensé que no había sido una buena declaración, la forma en que fui menospreciado”, dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca el miércoles. “Ella no debería tratar a Estados Unidos de esa manera... Ella dijo que era ‘absurdo’. Esa no es la palabra correcta de usar”.