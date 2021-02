Arremete Ted Cruz contra medios tras críticas por viaje

The New York Times

Menos de una semana después de su infame fuga a México durante la histórica tormenta de invierno en Texas, el senador Ted Cruz se ha pronunciado sobre quién cree que es el verdadero villano del episodio: los medios de comunicación.

Durante una aparición en un podcast presentado por Josh Holmes, exayudante y asesor cercano del senador Mitch McConnell, el líder de la minoría, Cruz criticó a los paparazzi por fotografiar a su esposa en bikini, Heidi, en la playa de Cancún. The New York Post, quien publicó las imágenes, un reportero que escribía sobre su perro, filtró mensajes de texto de los vecinos que revelaron que el origen del viaje de la familia Cruz no era lo que el senador Cruz había dicho públicamente.

“Heidi está espectacular, así que dije 'Hombre, te ves genial'”, dijo Cruz. "No creo que haya muchas mujeres a las que les encantaría tener reporteros siguiéndolas, tomándoles fotos en bikini y pegándolas en las páginas del New York Post, pero eso es lo que pasa con el periodismo en estos días".

Cruz dijo que su esposa estaba enojada porque sus mensajes de texto, publicados por primera vez por The New York Times, invitando a sus vecinos de Houston a viajar con ellos a Cancún en medio de cortes de energía en todo el estado, se habían filtrado y estaba investigando quién traicionó su confianza. Cruz dijo que sospechaba que era uno de sus vecinos demócratas.

El senador por dos mandatos, que se postuló a la presidencia en 2016 y no ha extinguido sus ambiciones a la Casa Blanca, no reconoció que estaba mal dejar su estado, que estaba siendo azotado por una tormenta mortal, para un viaje a la playa (aunque reconoció que el viaje fue "obviamente un error" después de regresar de México). En cambio, dijo en el podcast que sus electores y los medios de comunicación deberían darle un respiro.

“Traten a los demás como seres humanos”, dijo Cruz. “Tengan algo de respeto. Solo tenemos que reírnos un poco y relajarnos".