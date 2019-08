Arremete Pelosi contra McConnel por bloquear legislación

Washington— Nancy Pelosi, la líder de la mayoría en la Cámara, le propinó un golpe bajo a Mitch McConnell, el líder republicano, al llamarlo el “Mitch de Moscú” --- un apodo que recientemente provocó que el líder republicano usara el pleno del Senado para condenar el “McCartismo de la Era Moderna”, publicó CNN.

En el mes de julio, los republicanos del Senado bloquearon el avance de una legislación relacionada con la seguridad en las elecciones horas después que el exfiscal especial declarara ante el Congreso su advertencia de una interferencia rusa en la próxima elección.

El presentador de MSNBC Joe Scarborough explotó contra McConnell por haber bloqueado la legislación, apodándolo el “Mitch de Moscú”, mientras que Dana Milbank, columnista de The Washington Post lo llamó “la herramienta de los rusos”.

Esos comentarios provocaron que McConnell hiciera un feroz comentario diciendo “Normalmente, no me tomo el tiempo para responder a los que me critican en los medios de comunicación, ya que no tienen idea de lo que están hablando”.