Arrasa Trump en el 'supermartes'

Washington DC, Estados Unidos.- El expresidente Donald Trump emergió anoche como el principal ganador del llamado 'supermartes' de elecciones primarias en Estados Unidos para definir al candidato del Partido Republicano que competirá por la Casa Blanca en noviembre, quedando a tiro de piedra de su virtual coronación.

De acuerdo con las últimas proyecciones de la cadena CNN, Trump habría logrado anoche la victoria en por lo menos 12 de los 15 estados que celebraron ayer primarias republicanas, con la ex Embajadora Nikki Haley, su única rival restante, logrando una victoria aislada en Vermont.

"Lo llaman 'supermartes por una razón: esto es algo grande. Los expertos me dicen que nunca ha habido uno como este. Nunca ha habido nada tan concluyente. Esta fue una noche increíble", festejó Trump en su mansión de Mar-A-Lago, en Florida, evitando referirse a su rival Haley.

Con los resultados de anoche, el ex Presidente acumularía 893 delegados republicanos, según proyecciones de CNN, muy cerca del número mágico de mil 215 para obtener la nominación presidencial. Los expertos esperan que la alcance antes del próximo 19 de marzo.

En las primarias del Partido Demócrata, el Presidente Joe Biden logró mil 289 delegados al ganar en 15 estados que votaron en la competencia interna del 'supermartes'.

El total para obtener la nominación es de mil 968, algo que tiene asegurado al no tener rivales internos serios.

Biden lanzó un comunicado en el que dijo que los resultados del 'supermartes' muestran claramente la batalla que tendrá lugar en la elección de noviembre, y advirtió sobre un posible regreso del republicano al poder.

"¿Vamos a seguir avanzando o vamos a permitir que Donald Trump nos arrastré hacia atrás, hacia el caos, la división y la oscuridad que definió su mandato?", preguntó el demócrata.

"Trump está decidido a destruir nuestra democracia, arrancar libertades fundamentales como la capacidad de las mujeres de tomar sus propias decisiones sobre atención médica y aprobar otra ronda de miles de millones de dólares en recortes de impuestos para los ricos, y hará o dirá cualquier cosa para alcanzar el poder".

Una encuesta realizada por The Associated PressNORC Center for Public Affairs Research sugiere que ninguno de los dos políticos goza de un buen momento.

Solamente el 38 por ciento de los adultos estadounidenses tenía una opinión favorable de Trump. Y el índice de aprobación de Biden es del 38 por ciento.

A pesar de sus triunfos en el 'supermartes', no será hasta dentro de las próximas semanas, cuando otros estados voten y se distribuyan más delegados, que el republicano y demócrata se convertirán de manera formal en los nominados de sus partidos.

En tanto, Biden defenderá mañana su política y su visión para Estados Unidos durante un importante discurso ante el Congreso, el tradicional "Estado de la Unión".

CON INFORMACIÓN DE AP.