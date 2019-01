Arranca Harris campaña a 2020

Oakland— La candidata a la presidencia demócrata, Kamala Harris, dijo el domingo que los que están en el poder están tratando de hacer que las personas se enfrenten entre sí, y dice que "no es nuestra América".

Harris, una senadora estadounidense de primer término que anunció su candidatura el lunes pasado, reunió a simpatizantes en las afueras del Ayuntamiento de Oakland, su ciudad natal y donde se desempeñó como fiscal antes de convertirse en fiscal general del estado. El evento fue el inicio formal de su campaña.

"Estamos aquí porque el Sueño Americano y nuestra democracia estadounidense están bajo ataque y en peligro como nunca antes", dijo.

"Y estamos aquí en este momento en el tiempo porque debemos responder una pregunta fundamental: ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos nosotros como estadounidenses? Entonces, respondamos esa pregunta al mundo y al otro aquí y ahora. Estados Unidos, somos mejores que esto ''.

Harris también dijo que el racismo, el sexismo, el antisemitismo, la homofobia y la transfobia son reales en el país.

"Son formas antiguas de odio con combustible nuevo. Y tenemos que decir esa verdad para poder lidiar con ella", dijo.

"Me postulo para Presidenta porque amo a mi país. Me postulo para ser Presidenta por el pueblo. De la gente. Para toda la gente", dijo y se hizo eco de las palabras que usó en los tribunales y adoptó como eslogan de su campaña: "Toda mi vida, solo he tenido un cliente: la gente".

Si Harris ganara la Casa Blanca, ella sería la primera mujer afroamericana y la primera persona de ascendencia asiática en ser presidente.