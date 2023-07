Árboles podados intensifican pleito en Hollywood

LOS ANGELES (AP) — Una hilera de árboles ficus muy podados a lo largo de un tramo de acera fuera de Universal Studios se ha convertido en un punto de discordia en el enfrentamiento entre los estudios de Hollywood y los guionistas y actores en huelga.

Algunos miembros del Sindicato de Actores de la Pantalla-Federación Estadounidense de Artistas de Televisión y Radio (SAG-AFTRA por sus siglas en inglés), junto con políticos locales simpatizantes, creen que el estudio podó los árboles a propósito en un esfuerzo por eliminar una fuente de sombra para los trabajadores que protestan bajo el fuerte sol del sur de California. A pesar de esto, volvieron el miércoles para una manifestación. Una mujer llevaba una corona verde en la cabeza y sostenía un cartel con un árbol completo y sin podar con la leyenda: “Nunca olvidaremos”.

“Universal, pon tus asuntos en orden. No queremos más tonterías turbias porque la gente está mirando”, dijo Konstantine Anthony, miembro de SAG-AFTRA y alcalde demócrata de la cercana Burbank.

Los límites de la ciudad de Burbank no incluyen el tramo de Barham Boulevard donde se podaron los árboles, el cual es parte de Los Angeles. Anthony dijo que había consultado con los líderes políticos de Los Angeles sobre la poda.

“No encontramos ninguna orden de obras para esta poda de árboles en particular, lo cual es problemático porque en el sur de California tenemos muchas leyes que rigen los árboles”, dijo. “Normalmente, no se poda hasta octubre y, de hecho, exactamente el mismo estilo y tipo de árbol a unos 200 pies (60 metros) hacia allá no está podado. Pero esos (árboles) no le están dando sombra a los trabajadores en huelga, ¿verdad?

La concejal de Los Angeles, Nithya Raman, cuyo distrito incluye Universal City, dijo en un comunicado que no se habían emitido permisos para la poda de árboles en el sitio. El controlador de la ciudad, Kenneth Mejía, dijo que su oficina estaba investigando el incidente.

Un portavoz de NBCUniversal dijo en un comunicado que sabía que la poda había “creado desafíos no deseados para los manifestantes, esa no fue nuestra intención”. El estudio dijo que estaba trabajando para proporcionar algo de sombra para los trabajadores en huelga.