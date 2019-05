Aranceles de Trump podrían apagar los fuegos artificiales en EU

Washington.- El creciente choque comercial entre Estados Unidos y China ha hecho que miles de empresas estadounidenses tomen desesperadas medidas a fin de determinar si podrían importar productos de otros países con el propósito de evitar aranceles más altos. Pero cuando este mes el presidente Trump amenazó con imponer fuertes sanciones a importaciones chinas por 33 mil millones de dólares, en la industria de la pirotecnia se desató el pánico. No tenían a dónde más acudir, publicó The Washington Post.

“Resulta prácticamente imposible que nuestro producto se fabrique en algún otro lugar que no sea China”, dijo Bruce Zoldan, el director ejecutivo de Phantom Fireworkd, en Youngtown, Ohio. “Si se aplican estos aranceles, serán la mayor amenaza para nuestra industria”.

Hoy en día de los 113 millones de kilogramos (250 millones de libras) de fuegos artificiales que se importan cada año a Estados Unidos, casi el 95 por ciento proceden de China, de acuerdo con la Asociación Estadounidense de Pirotecnia. Trump aún no impone aranceles a los fuegos artificiales, pero éstos recientemente se añadieron a la lista de productos que podrían ser castigados con 25 por ciento si China no llega pronto a un acuerdo más amplio con la Casa Blanca. Y si la pirotecnia no se retira de la lista, dijeron ejecutivos, sus empresas no podrían absorber los costos.

La industria está movilizándose con el propósito de lograr una dispensa para la pirotecnia antes de que se concluya la lista de productos afectados y entren en vigor los aranceles el 1º de julio.

Aunque teóricamente los envíos para las celebraciones del 4 de Julio del presente año no se verían afectados por los aranceles, tal vez los comerciantes suban los precios a fin de empezar a compensar lo que perderán en cuanto se implementes los impuestos.