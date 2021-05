Apuntan conservadores al método del censo para hogares no contados

Associated Press

Cuando los trabajadores de la Oficina del Censo de Estados Unidos no pudieron encontrar ninguna información sobre algunos hogares después de enviarles por correo repetidamente recordatorios de cuestionarios y enviar a los censistas a llamar a sus puertas, los estadísticos recurrieron a una oscura técnica estadística de último recurso conocida como "imputación".

Menos del 1% de los hogares se contaron utilizando la técnica durante el censo de 2020. Pero algunos grupos políticos conservadores lo están cuestionando, lo que podría sentar las bases para desafíos legales a los datos que finalmente se utilizarán para trazar distritos legislativos y del Congreso.

La imputación implica el uso de información sobre vecinos con características similares para completar el recuento de personas o las características demográficas de los hogares que carecen de datos. Por ejemplo, una casa adosada sin información puede contarse como si tuviera dos personas si una casa adosada vecina está ocupada por dos personas. La técnica tiende a utilizarse en lugares difíciles de contar, a menudo con minorías raciales y étnicas, donde las personas no han respondido al cuestionario del censo y, de lo contrario, podrían no ser contadas.

"Hace que el conjunto de datos general, o el censo en este caso, sea más preciso que dejar los espacios en blanco", dijo Pat Cantwell, un funcionario de la oficina, en una publicación de blog a principios de este año. "Al usar la imputación, completamos lo que no hacemos". lo sé, utilizando información que sí conocemos ".

El enfoque para los conservadores es cómo se aplicó esta técnica a los dormitorios universitarios, hogares de ancianos, prisiones y otros lugares donde la gente vive en grupos. Estos residentes fueron particularmente difíciles de contar durante el censo de 2020 porque la pandemia hizo que los estudiantes universitarios huyeran de los campus y cerrara los hogares de ancianos. En respuesta, la Oficina del Censo decidió inesperadamente utilizar la técnica para viviendas grupales, donde vive aproximadamente el 3% de la población de EE. UU.

En un ensayo reciente, Adam Korzeniewski, un controvertido ex designado político asignado a un puesto superior en la Oficina del Censo durante la administración Trump, especuló que la técnica favorece a los estados liberales sobre los estados conservadores.

En lo que respecta a la vivienda para grupos, favoreció al noreste con su densidad de campus universitarios y cierres más estrictos durante la pandemia, a expensas de estados como Arizona, Florida y Texas, dijo en un ensayo para The Claremont Institute, un grupo de expertos conservadores.

Korzeniewski calificó la técnica como "el problema más grave" que involucra el censo de 2020, que determina cuántos escaños en el Congreso y votos del Colegio Electoral obtiene cada estado, así como la distribución de $ 1.5 billones en fondos federales cada año. Instó a los estados y tribunales a tomar acción sobre él "inmediatamente".

Al decir que el ensayo de Korzeniewski seleccionó hechos cuidadosamente y tergiversó la técnica, el demógrafo Bill O’Hare dijo que dudaba que cualquier desafío tuviera éxito.

La experta en censos Terri Ann Lowenthal dijo que existe el riesgo de socavar la confianza en el censo al plantar semillas de duda sin ninguna prueba de inexactitudes causadas por el método, que ha sido examinado por expertos no partidistas durante décadas.

“Si dice: 'No confiamos en que la Oficina del Censo produzca números objetivos que sean lo más precisos posible', podría estar indicando a sus propios electores y seguidores que no deberían molestarse en participar en el futuro”, dijo Lowenthal. , un ex miembro del personal del Congreso que se especializa en temas de censos.

La Oficina del Censo ha estado utilizando la técnica en los hogares desde el censo de 1960, y fue impugnada y confirmada en los tribunales después de los censos de 1980 y 2000. La Corte Suprema ha dictaminado que la Oficina del Censo no puede usar el muestreo, un método para usar un subconjunto de personas para estimar las características de toda la población, pero los jueces han dicho que la imputación es diferente del muestreo.

Ahora que la Corte Suprema tiene una sólida mayoría conservadora, Korzeniewski dijo que es posible que la corte se revierta.

"Dado el cambio en el equilibrio de la Corte Suprema, es posible que la corte limite la imputación precisamente debido a su impacto dispar", dijo Korzeniewski.

Por otra parte, un grupo de defensa de la redistribución de distritos de orientación republicana demandó a la Oficina del Censo hace dos semanas en virtud de la Ley de Libertad de Información para obtener registros relacionados con el recuento de viviendas colectivas, diciendo que tenía "implicaciones significativas para el proceso de redistribución y electoral de nuestra nación".

El abogado de la Fundación Fair Lines America, Jason Torchinsky, dijo que no sabía cómo se usarían los registros de recuento de viviendas grupales, pero agregó: “Me preocupa que esta sea una manera secreta de usar lentamente el muestreo en el recuento”.