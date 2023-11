Apuesta Silicon Valley a la ciencia ficción

The New York Times | Para cambiar la pantalla, los usuarios hacen un movimiento de pellizco. The New York Times | Para cambiar la pantalla, los usuarios hacen un movimiento de pellizco. The New York Times | El dispositivo es una de las varias apuestas de Inteligencia Artificial vestible que ha realizado Sam Altman, de OpenAI.

Humane, una empresa creada por dos antiguos empleados de Apple, afirma que su nuevo pin de inteligencia artificial puede acabar con el desplazamiento. ¿Estará a la altura de las expectativas? En el interior de un antiguo establo de caballos del barrio de SoMa, en San Francisco, una oleada de suaves chirridos surgía de pequeños dispositivos parpadeantes prendidos en el pecho de los empleados de una start-up llamada Humane. Faltaban sólo unas semanas para que se diera a conocer al mundo el dispositivo de esta start-up, el Ai Pin, la culminación de cinco años, 240 millones de dólares de financiación, 25 patentes, un bombo y platillo y colaboraciones con una lista de empresas tecnológicas de primer orden, como OpenAI, Microsoft y Salesforce. ¿Su misión? Nada menos que liberar al mundo de su adicción a los smartphones. ¿La solución? Más tecnología. Imran Chaudhri y Bethany Bongiorno, marido y mujer fundadores de Humane, imaginan un futuro con menos dependencia de las pantallas que su antiguo empleador, Apple, hizo omnipresentes. La inteligencia artificial "puede crear una experiencia que permita al ordenador pasar a un segundo plano", afirma Chaudhri. Lo presentan como el primer dispositivo con inteligencia artificial. Puede controlarse hablando en voz alta, pulsando una almohadilla táctil o proyectando una pantalla láser en la palma de la mano. En un instante, el asistente virtual del dispositivo puede enviar un mensaje de texto, reproducir una canción, sacar una foto, hacer una llamada o traducir una conversación en tiempo real a otro idioma. El sistema se basa en la Inteligencia Artificial para ayudar a responder preguntas ("¿Cuál es la mejor manera de cargar el lavavajillas?") y puede resumir los mensajes entrantes con la simple orden: "Ponme al día". La tecnología es un paso adelante respecto a Siri, Alexa y Google Assistant. Puede seguir una conversación de una pregunta a la siguiente, sin necesidad de contexto explícito. También es capaz de editar una sola palabra en un mensaje dictado, en lugar de exigir al usuario que corrija un error repitiendo el texto de principio a fin, como hacen otros sistemas. Y lo hace desde un gadget que recuerda a las insignias que se llevaban en Star Trek. Para los conocedores de la tecnología, es un sueño. Para los de fuera, es una fantasía de ciencia ficción. En Humane, hay una gran ansiedad por las próximas semanas. La industria tecnológica tiene un gran cementerio de productos wearables que no han logrado ponerse de moda. Humane empezará a distribuir los pines el año que viene. Espera vender unos 100.000 pins, que costarán 699 dólares y requerirán una suscripción mensual de 24 dólares, en el primer año. (Apple vendió 381.000 iPods en el año siguiente a su lanzamiento en 2001). Para que la start-up tenga éxito, la gente tendrá que aprender un nuevo sistema operativo, llamado Cosmos, y estar dispuesta a conseguir nuevos números de teléfono para el dispositivo. (Tendrán que dictar textos en lugar de escribirlos y cambiar una cámara que hace zoom por fotos gran angular. Tendrán que ser pacientes porque algunas funciones, como el reconocimiento de objetos y los vídeos, no estarán disponibles al principio. Y el pin puede tener fallos, como ocurrió durante algunas de las demostraciones de la empresa para The New York Times. Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, declaró en una entrevista que esperaba que la inteligencia artificial se convirtiera en "una parte importante" de la forma en que interactuamos con los ordenadores. Ha invertido en Humane y en otra empresa de inteligencia artificial, Rewind AI, que planea fabricar un collar que grabe lo que la gente dice y oye. También ha hablado de asociarse con Jony Ive, antiguo diseñador jefe de Apple, para crear un dispositivo de inteligencia artificial con una ambición similar a la de Humane. Humane tiene la ventaja de ser el primero de esos dispositivos centrados en la inteligencia artificial que sale al mercado, pero Altman dijo en una entrevista que eso no era garantía de éxito. "Eso lo decidirán los clientes", dijo. "Tal vez sea un puente demasiado lejos", dijo, "o tal vez la gente diga: 'Esto es mucho mejor que mi teléfono'". Mucha tecnología que parecía una apuesta segura acaba vendiéndose con un 90% de descuento en Best Buy, añadió. Culpa del iPhone La Sra. Bongiorno, de 40 años, y el Sr. Chaudhri, de 50, forman un matrimonio de contrastes. Él se afeita la cabeza y habla con la voz suave y tranquila de un yogui. Ella lleva su larga melena rubia sobre un hombro y tiene el entusiasmo de una capitana de equipo. Ambos visten de negro Jobsian. Se conocieron en Apple en 2008. Chaudhri trabajaba en su interfaz humana, definiendo los deslizamientos y arrastres que controlan los iPhones. Bongiorno era directora de programas para el iPhone y el iPad. Trabajaron juntos hasta que dejaron Apple a finales de 2016. Un monje budista llamado Hermano Espíritu les llevó a Humane. El Sr. Chaudhri y la Sra. Bongiorno habían desarrollado conceptos para dos productos de inteligencia artificial: un dispositivo de salud femenina y el pin. Brother Spirit, a quien conocieron a través de su acupunturista, les recomendó que compartieran las ideas con su amigo Marc Benioff, fundador de Salesforce. Sentados bajo una palmera en un acantilado sobre el océano en la casa hawaiana del Sr. Benioff en 2018, explicaron ambos dispositivos. "Este", dijo el Sr. Benioff, señalando el Ai Pin, mientras los delfines rompían el oleaje debajo, "es enorme". "Va a ser una empresa enorme", añadió. El objetivo de Humane era replicar la utilidad del iPhone sin ninguno de los componentes que nos hacen adictos: el golpe de dopamina de arrastrar para actualizar un feed de Facebook o deslizar para ver un nuevo vídeo de TikTok. Experimentaron en secreto con componentes de hardware y construyeron un asistente virtual, como Siri o Alexa, que funciona con modelos de lenguaje personalizados basados, en parte, en las ofertas de OpenAI. El elemento más sci-fi del dispositivo -el láser que proyecta un menú de texto en la mano- empezó dentro de una caja del tamaño de una caja de cerillas. Tardaron tres años en miniaturizarlo para que fuera más pequeño que un tee de golf. Humane estableció una cultura empresarial que tomó prestada de Apple, incluido su secretismo. Durante su fase de experimentación, la start-up creó intriga anunciando inversores de alto nivel como el Sr. Altman y haciendo grandiosas -aunque vagas- declaraciones públicas sobre la construcción de "el próximo cambio entre los seres humanos y la informática". Humane también mantuvo la obsesión de Apple por los detalles de diseño, desde las esquinas curvadas de su dispositivo y el embalaje blanco compostable hasta los aseos de estilo japonés de la austera oficina de la empresa. Pero Humane se apartó de la cultura rígida y exigente de Apple en ciertos aspectos. La empresa animaba al personal a trabajar en equipo, cuestionar los planes y alzar la voz. José Benítez Cong, un antiguo ejecutivo de Apple que se consideraba jubilado, se unió a Humane, en parte, para redimirse. El Sr. Benítez Cong dijo que estaba "asqueado" por lo que el iPhone había hecho a la sociedad, señalando que su hijo podía imitar un movimiento de deslizamiento a la edad de 1. "Esto podría ser algo que me ayudara a superar mi culpa de trabajar en el iPhone", dijo el Sr. Benítez Cong. Sostener la luz Un inquietante silbido llenó la sala y dos docenas de empleados de Humane, sentados alrededor de una larga mesa blanca, se concentraron cuidadosamente en el sonido. Era justo antes del lanzamiento del Ai Pin, y estaban evaluando sus timbres y pitidos. El altavoz "personal" del pin es fundamental, ya que muchas de sus funciones se basan en indicaciones verbales y sonoras. El Sr. Chaudhri alabó la "seguridad" de un chirrido y la Sra. Bongiorno elogió los sonidos "más físicos" del láser del pin. "Parece como si estuvieras sosteniendo la luz", se maravilló. Menos tranquilizador: Ese silbido que suena al enviar un mensaje de texto. "Es siniestro", dice Bongiorno. Otros en la mesa dijeron que sonaba como un fantasma, o casi como si te hubieras equivocado. Alguien pensó que era una broma de Halloween. Bongiorno quería que el sonido al enviar un mensaje fuera tan satisfactorio como el de la papelera de uno de los antiguos sistemas operativos de Apple. "Como un 'thunk'", dijo. El dispositivo llega en un momento en que el entusiasmo y el escepticismo por la inteligencia artificial alcanzan nuevos máximos cada semana. Los investigadores del sector advierten del riesgo existencial de la tecnología y los reguladores están ansiosos por tomar medidas enérgicas contra ella. Sin embargo, los inversores se vuelcan en las empresas emergentes de inteligencia artificial. Antes incluso de que Humane lanzara un producto, sus inversores la habían valorado en 850 millones de dólares. La empresa ha intentado promover un mensaje de confianza y transparencia, a pesar de haber pasado la mayor parte de su existencia trabajando en secreto. Los Ai Pins de Humane tienen lo que la empresa denomina una "luz de confianza" que parpadea cuando el dispositivo está grabando. (Humane afirma que no vende los datos de los usuarios a terceros ni los utiliza para entrenar a sus modelos de inteligencia artificial. En los meses previos a su introducción, Humane ha avivado la expectación. En abril, Chaudhri mostró el proyector láser del pin en una charla TED. (La gente le acusó más tarde de fingir la demostración, dijo, pero él aseguró que era real). En septiembre, la supermodelo Naomi Campbell lució el pin de Humane en la pasarela de la Semana de la Moda de París sobre una americana gris de Coperni. Tienda de aplicaciones de inteligencia artificial Los partidarios de Humane tienen una forma fácil de disipar el escepticismo sobre sus perspectivas: invocan el primer iPod. Aquel aparato tosco e incómodo sólo tenía un uso, reproducir canciones, pero sentó las bases de la verdadera revolución, los teléfonos inteligentes. Del mismo modo, Humane imagina todo un ecosistema de empresas que creen funciones para su sistema operativo, una versión de la inteligencia artificial de la App Store de Apple. Pero primero, las pasas. En una demostración en las oficinas de Humane de una función que se incluirá en una futura versión del producto, un diseñador de software cogió una galleta de chocolate y se dio un golpecito en el pin del pecho izquierdo. Mientras sonaba un pitido, preguntó: "¿Cuánta azúcar lleva?". "Lo siento, no pude buscar la cantidad de azúcar en una galleta de avena y pasas", dijo el asistente virtual. El Sr. Chaudhri se encogió de hombros ante el error. "Para ser justos, tengo problemas con la diferencia entre una galleta de chocolate y una de avena con pasas". La ambición de Humane de trastornar el smartphone es audaz, creativa e incluso irracional; el tipo de cosas por las que se supone que Silicon Valley es conocido, pero que, según lamentan los críticos, en los últimos años se ha convertido en frivolidades incrementales, como las aplicaciones selfie y los camiones de pizza robotizados. Pero incluso después de meses llevando sus Ai Pins todo el día, los fundadores de Humane no pueden desprenderse por completo de sus pantallas. "¿Estamos usando menos nuestros smartphones?" preguntó el Sr. Chaudhri. "Los estamos usando de forma diferente".