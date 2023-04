Aprueban republicanos propuesta sobre la deuda de EU y presionan a Biden sobre el gasto

Washington.- Los republicanos de la Cámara aprobaron este miércoles por un estrecho margen una legislación que podría incrementar el techo legal de la deuda del gobierno en 1.5 trillones de dólares a cambio de unas severas restricciones en el gasto, una victoria táctica para el presidente de la Cámara Kevin McCarthy, con lo que desafía al presidente Joe Biden a negociar e impedir una catastrófica moratoria federal en este verano.

Biden ha amenazado con vetar el paquete republicano, que casi no tiene probabilidades de ser aprobado en el Senado controlado por demócratas, el presidente se ha rehusado hasta ahora a negociar el techo de la deuda que la Casa Blanca insiste en que debe ser aumentado para asegurar que Estados Unidos financie sus gastos.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la habilidad de McCarthy de unir a la pequeña mayoría y aprobar la medida sobre la oposición de los demócratas y hasta de algunos miembros de su propio partido le permitirá utilizar la votación como una manera de forzar a Biden a negociar.

La propuesta fue aprobada por un pequeño margen de 217-215.

Mientras la Cámara debatía la medida, Biden indicó este miércoles que está dispuesto a negociar con McCarthy, pero no sobre impedir la primera moratoria de Estados Unidos que podría sacudir la economía y algo más en el país.

“Con todo gusto me reúno con McCarthy, pero no para ver si se extiende el límite de la deuda. Eso no es negociable”, dijo Biden.