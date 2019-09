Aprueba panel de Cámara Baja normas para investigación contra Trump

Washington.- El Comité Judicial de la Cámara de Representantes realizó su primera votación el jueves para seguir adelante con un posible juicio político contra el presidente Trump, dejando de lado las divisiones internas en un intento por fortalecer su estrategia al investigar si el mandatario llegó a incurrir en algún delito.

Al votar en términos partidistas, el panel aprobó las normas para una “investigación que determinará si se recomiendan artículos de destitución con respecto al presidente Donald J. Trump”, otorgando el debido proceso al presidente. Pero la acción fue tanto una exhibición simbólica como un ejercicio práctico de poderes constitucionales, con el objetivo de mostrar a los tribunales federales y demócratas impacientes que la Cámara está, de hecho, construyendo un caso de destitución, incluso si aún no está tomando una acción política para presentar cargos.

“Este comité está involucrado en una investigación que nos permitirá determinar si recomendaremos artículos de destitución con respecto al presidente Trump”, dijo el representante Jerrold Nadler de Nueva York, presidente del Comité Judicial. “Algunos llaman a este proceso una indagatoria de juicio político.Otros lo llaman una investigación de destitución. No hay diferencia legal entre estos términos, y ya no me importa discutir la nomenclatura”.

Al mismo tiempo, la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, demócrata de California, ha trabajado duro para evitar que la cámara baja se enfrasque de llenó en un juicio político contra Trump, temerosa de que el proceso se torne divisivo, y que finalmente no resulte en la destitución del mandatario y pueda costarle a los demócratas en distritos de tendencia conservadora sus trabajos.