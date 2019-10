Aprueba Cámara Baja reglas de juicio político contra Trump

Washington.- La Cámara aprobó la resolución que establece el marco para la siguiente fase de la investigación sobre el juicio político, siendo la primera votación significativa desde que la indagatoria, que empezó el mes pasado, se enfocó en las acciones del presidente Trump respecto a Ucrania, informó The Wall Street Journal.

La resolución fue aprobada por 232 votos a favor y 196 en contra, todos los demócratas, excepto dos apoyaron la medida, y todos los republicanos se opusieron.

El representante independiente de la Cámara, Justin Amash de Michigan, también votó a favor de la resolución.

Esta aprobación establece la ruta que seguirá la investigación y hará que sea más pública, aunque no existe una fecha límite para que eso ocurra.

También autoriza al Comité de Inteligencia de la Cámara que dé a conocer las transcripciones de los anteriores interrogatorios y les concede más poder a los republicanos, incluyendo el derecho a llamar testigos --- aunque esa petición estará sujeta a la aprobación de los demócratas.

La resolución también le permitirá a Trump y a sus asesores a asistir a todas las audiencias, interrogar a testigos y hacer presentaciones concluyentes, una vez que la investigación se mueva al Comité Judicial.

Los republicanos y la Casa Blanca han criticado la resolución debido a que no le da al presidente esos derechos mientras la indagatoria está siendo llevada a cabo por el Comité de Inteligencia, como está sucediente en este momento.

Los demócratas argumentan que eso se debe a que la investigación sigue estando en su etapa de recolección de información.