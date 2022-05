Apoyó Trump cánticos que pedían ahorcar a Pence durante ataque al Capitolio

Washington.- Poco después de que cientos de manifestantes en el Capitolio comenzaran a gritar "¡Ahorquen a Mike Pence!" el 6 de enero de 2021, el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, salió del comedor de la Oficina Oval, entró en su propia oficina y les dijo a sus colegas que el presidente Donald J. Trump se quejaba de que el vicepresidente estaba siendo escoltado con seguridad.

Meadows, según un relato proporcionado al comité de la Cámara de Representantes que investiga el 6 de enero, luego les dijo a sus colegas que Trump había dicho algo en el sentido de que tal vez Pence debería ser ahorcado.

PUBLICIDAD

No está claro qué tono se dice que usó Trump. Pero el comentario informado fue una prueba más de cuán extrema se había vuelto la ruptura entre el presidente y su vicepresidente, y de cómo Trump no solo no tomó medidas para calmar a los alborotadores, sino que pareció identificarse con sus sentimientos sobre Pence —a quien había presionado sin éxito para que bloqueara la certificación de los resultados del Colegio Electoral ese día— como un reflejo de su propia frustración por no poder revertir su derrota.

El relato del comentario de Trump fue proporcionado inicialmente al comité de la Cámara por al menos un testigo, según dos personas informadas sobre su trabajo, mientras el panel desarrolla una cronología de lo que el presidente estaba haciendo durante los disturbios.