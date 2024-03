Apoyan Clinton y Obama a Biden para reelección

Nueva York.- Recién salido de su recaudación de fondos más grande hasta la fecha, en la que participaron sus predecesores demócratas Barack Obama y Bill Clinton, el presidente Joe Biden declaró ayer que el evento de gran valor muestra “que estamos unidos” en formas que los republicanos no pueden igualar.

La campaña de Biden dijo que recibió una cifra récord de 26 millones de dólares de la reunión con entradas agotadas en el Radio City Music Hall, que también contó con el presentador nocturno Stephen Colbert como moderador del trío presidencial.

Biden pasó la noche en Nueva York y luego se dirigió a una multitud separada de alrededor de 200 de sus mayores donantes y recaudadores de fondos de dentro y alrededor de la ciudad.

“Es gracias a ustedes que puedo decir que hemos recaudado más dinero que la campaña demócrata anterior en la historia”, dijo Biden, cuya candidatura a la reelección decía que ya tenía 155 millones de dólares en efectivo disponibles hasta finales de febrero, antes de la toma del jueves por la noche.

“Un par de nosotros hemos estado haciendo esto durante uno o dos años. Nunca recuerdo un evento como el de anoche”, dijo Biden sobre sí mismo y los presidentes anteriores. Y añadió con nostalgia: “Soy el presidente, pero estaba mirando hacia afuera, Dios santo”.

Biden dijo que “anoche mostró a los escépticos, mostró a la prensa, mostró a todos que estamos unidos”. Está tratando de presentar un marcado contraste con el expresidente Donald Trump, quien ahora busca recuperar la Casa Blanca pero ha sido rechazado por su único predecesor republicano vivo, el presidente George W. Bush.

Incluso el ex vicepresidente de Trump, Mike Pence, dice que no está dispuesto a respaldar a su ex jefe. Trump y su comité de acción política Save American también informan que sólo tienen 37 millones de dólares en efectivo disponibles hasta febrero.

Aún así, hubo momentos de desunión el jueves por la noche, cuando el evento fue interrumpido por manifestantes que objetaban el apoyo de la administración Biden a Israel en su guerra con Hamás en la Franja de Gaza. Grupos más grandes de manifestantes similares se concentraron fuera del edificio.

Trump también ha mostrado fortaleza en algunas de las primeras encuestas en estados clave, e incluso Biden lo reconoció en sus comentarios del viernes a los donantes. El presidente predijo que vería mejorar su posición en áreas clave en las semanas posteriores a su discurso sobre el Estado de la Unión y señaló que había visitado todos los estados importantes en disputa en las últimas semanas, saludando a “nuestra organización de base”.

Biden también intentó aprovechar la pregunta frecuente de Trump y otros importantes republicanos sobre si el país está mejor ahora que hace cuatro años, una época en la que la pandemia de coronavirus aún estaba en sus primeras etapas y grandes sectores de la economía mundial estaban paralizando.

“Bueno, Donald, me alegra que hayas hecho la pregunta”, dijo Biden, señalando que su administración había ayudado a controlar la pandemia manteniendo la economía fuerte y el desempleo bajo.

“Tengo un enfoque diferente”, dijo Biden, señalando una nueva pregunta que quiere que los votantes reflexionen: “¿Estaremos mejor dentro de cuatro años?”.