Apoya Biden salario mínimo de 15 dólares

Estados Unidos— El asesor principal del presidente Cedric Richmond dijo que la administración todavía apoya el salario mínimo de 15 dólares y que respalda los esfuerzos del senador Bernie Sanders para mantenerlo en el plan de ayuda Covid-19 de $1,9 billones que Biden ha propuesto, publicó CNN.

Los comentarios de Richmond se producen días después de que el presidente Biden admitiera que no cree que pueda aumentar el salario mínimo como parte del Plan de Rescate Estadounidense debido a las reglas del Senado.

Richmond dijo que la declaración de Biden "era simplemente su predicción de lo que pensaba que haría el Senado", pero dijo que todavía esperan poder incluir el aumento del salario mínimo en el paquete de ayuda.

“El senador Sanders ha reunido un equipo para presentar un argumento muy convincente de que debería permanecer en el proyecto de ley según las reglas del Senado. Todo eso se mete en la minucia de si impacta o no en el presupuesto. El senador Sanders y sus abogados expresan que sí, así que creo que habrá una pelea en el Senado sobre si el salario mínimo se mantiene en $ 15 la hora en progresión incremental hasta eso ”, dijo Richmond en una entrevista en MSNBC. el domingo.

Richmond dijo que Biden ha sido claro, como candidato y como presidente, que quiere que el salario mínimo se aumente a $ 15 dólares la hora.

Richmond también defendió el llamado de la administración para pagos directos de $ 1,400 dólares a los estadounidenses, ya que algunos demócratas ahora dicen que los cheques deberían aumentarse. Richmond dijo que el presidente Biden "no dejará atrás a la clase media en esta pandemia". Se ha hablado de hacer que los controles de estímulo estén más dirigidos a los estadounidenses que más los necesitan para aumentar el apoyo republicano al paquete, sin embargo, la administración se ha mantenido en la cifra de $ 1,400.

Al discutir el apoyo del Partido Republicano al plan de ayuda de la administración, Richmond criticó la propuesta de $ 600 mil millones de dólares de 10 senadores republicanos por ser demasiado pequeña y carente de fondos importantes para los veteranos y los gobiernos estatales y locales.

“Entonces la pregunta es, ya sabes, si es una posición de negociación de buena fe y venimos de buena fe diciendo que queremos hacer un proceso bipartidista, pero no podemos permitirnos hacer muy poco y demasiado tarde”, dijo. “Así que queremos un acuerdo bipartidista. Pero, de nuevo, no haremos muy poco demasiado tarde y no dejaremos al pueblo estadounidense varado sin la ayuda del gobierno.