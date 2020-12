Anuncia Trump renuncia de Barr

Associated Press / William Barr

Washington— El procurador general William Barr, uno de los más fieles aliados del presidente Donald Trump, renuncia en medio de tensiones con el presidente sobre afirmaciones sin fundamento respecto a un fraude electoral que hizo el presidente y la investigación sobre el hijo del presidente electo Joe Biden.

Barr acudió este lunes a la Casa Blanca, en donde Trump reveló que le entregó su carta de renuncia.

“En cuanto a la carta, Bill abandonará su puesto justo antes de Navidad para pasar los días festivos con su familia”, comentó Trump en un tweet.

Trump ha expresado públicamente su enojo acerca de la declaración que le hizo Barr a The Associated Press a principios de este mes diciendo que el Departamento de Justicia no había encontrado evidencia de un fraude electoral generalizado que pudiera cambia el resultado de la elección,

El presidente también está muy molesto con el Departamento de Justicia porque no anunció públicamente antes de la elección que estaba investigando a Hunter Biden, a pesar de la política que tiene ese Departamento de no hacer tales pronunciamientos.

Trump comentó que el subprocurador general Jeff Rosen, a quien etiquetó como “una gran persona”, se convertirá en el procurador general interino.