Anuncia Trump acuerdo para poner fin al cierre de gobierno

Washington.- El viernes el presidente Trump accedió a reanudar por tres semanas las operaciones del gobierno federal mientras continúan las negociaciones en torno a la forma de proteger la frontera surponiente de Estados Unidos, dando su brazo a torcer luego de que tras de un mes de punto muerto no lograra que los demócratas le otorgaran miles de millones de dólares para el muro que prometió, publicó The New York Times.

La decisión dio pie a que el Congreso apruebe con presteza las iniciativas que Trump firmará a fin de reanudar hasta el 15 de febrero las actividades normales de varias dependencias federales y empezar a pagar nuevamente a los 800 mil empleados federales que no están presentándose a laborar o han sido obligados a trabajar gratis durante 35 días.