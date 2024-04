Anuncia Biden un alivio a la deuda estudiantil para millones de personas

The New York Times | El Presidente Biden anunció su segundo esfuerzo a gran escala para aliviar la deuda estudiantil en un discurso en Madison, Wisconsin, el lunes.Credit...Doug Mills/The New York Times

El presidente Biden anunció el lunes un esfuerzo a gran escala para ayudar a pagar los préstamos estudiantiles federales para decenas de millones de prestatarios estadounidenses, buscando un impulso de año electoral volviendo a una promesa de campaña de 2020 que fue bloqueada por el Tribunal Supremo el año pasado. El nuevo plan del Sr. Biden reduciría la cantidad que 25 millones de prestatarios aún deben en sus préstamos de pregrado y postgrado. Se borraría la totalidad de la cantidad de más de cuatro millones de estadounidenses. En total, dijeron funcionarios de la Casa Blanca, 10 millones de prestatarios verían un alivio de la deuda de 5.000 dólares o más. "Si bien un título universitario sigue siendo un billete de entrada a la clase media, ese billete se está volviendo demasiado caro", dijo Biden durante un discurso ante un público reducido pero entusiasta, lleno de simpatizantes. "Hoy en día, demasiados estadounidenses, especialmente los jóvenes, cargan con demasiadas deudas". Biden anunció el plan en Madison, Wisconsin, la capital de un estado decisivo y una ciudad universitaria que simboliza la promesa del presidente de hacer de la asequibilidad de la enseñanza superior una piedra angular de su programa económico. Pero es una promesa que hasta ahora no ha podido cumplir, en gran parte debido a los desafíos legales de los republicanos y otros críticos. Acusan a Biden de utilizar ilegalmente su autoridad ejecutiva para promulgar una costosa transferencia de riqueza de los contribuyentes que no han solicitado préstamos federales a los que sí lo han hecho. Los funcionarios no dijeron cuánto costaría el nuevo plan en los próximos años, pero los críticos han dicho que podría aumentar la inflación y aumentar la deuda federal en miles de millones de dólares. Desde que el Tribunal Supremo bloqueara la primera iniciativa de Biden, la Casa Blanca ha recurrido a la normativa vigente y a órdenes ejecutivas para condonar 146.000 millones de dólares en deudas de préstamos estudiantiles a unos cuatro millones de prestatarios. Pero esos esfuerzos quedaron muy lejos de su plan original de eliminar 400.000 millones de dólares en deuda estudiantil para unos 43 millones de prestatarios. El Sr. Biden dijo el lunes que su nuevo esfuerzo ayudaría a la economía al eliminar el lastre de la enorme deuda de personas que de otro modo no podrían comprar una casa o buscar un futuro económicamente más sólido. "Estamos dando a la gente la oportunidad de salir adelante", dijo Biden. "No es una garantía. Sólo una oportunidad de lograrlo". Neal McCluskey, director del Centro para la Libertad Educativa del Instituto Cato, calificó el nuevo plan de "política peligrosa" que es injusta para los contribuyentes y haría que las universidades subieran sus precios. "La Constitución otorga al Congreso, y no al presidente, la autoridad para promulgar leyes, y el Tribunal Supremo ya ha anulado un plan unilateral y masivo de condonación de la deuda estudiantil por parte de la administración Biden", dijo. "Cargaría a los contribuyentes con facturas de deudas que otras personas eligieron para su propio progreso financiero". Maya MacGuineas, presidenta del Committee for a Responsible Federal Budget (Comité por un Presupuesto Federal Responsable), dijo que "sin duda no deberíamos estar pagando la deuda estudiantil añadiéndola a la deuda pública, lo que nos mete en un peligroso bucle de endeudamiento." Funcionarios de la administración dijeron que el nuevo plan es más específico que el original, el esfuerzo de alivio de la deuda general y se basa en una ley diferente, por lo que es más probable que sobreviva a los desafíos esperados. Dijeron que los abogados de la Casa Blanca y del Departamento de Educación han estudiado la sentencia del Tribunal Supremo y han diseñado el nuevo programa para asegurarse de que no viola los principios establecidos por los jueces. "El presidente Biden utilizará todas las herramientas disponibles para condonar la deuda de préstamos estudiantiles al mayor número posible de prestatarios, sin importar cuántos funcionarios republicanos se interpongan en su camino", declaró Karine Jean-Pierre, secretaria de prensa de la Casa Blanca. Sin embargo, es probable que los desafíos legales tarden meses en resolverse, y eso podría dejar el plan de alivio de la deuda en el limbo cuando los votantes acudan a las urnas en noviembre para elegir entre el Sr. Biden y el ex presidente Donald J. Trump. Los miembros de la administración del Sr. Biden se desplegaron por todo el país el lunes para hablar sobre el nuevo plan, apostando a que va a obtener el apoyo de los votantes que estaban decepcionados de que el tribunal bloqueó la primera, que habría eliminado hasta $ 20.000 en deuda de decenas de millones de prestatarios. La vicepresidenta Kamala Harris celebró una mesa redonda en Filadelfia. Miguel Cardona, secretario de Educación, habló en Nueva York. Pero más allá de la amenaza de acciones legales, el presidente se enfrenta a grandes obstáculos sólo por el calendario. El nuevo plan aún no se ha publicado en el Registro Federal, lo que dará inicio a un periodo de comentarios públicos de un mes de duración antes de que pueda entrar en vigor. Las autoridades sólo dijeron el domingo que esperaban que algunas de las disposiciones entraran en vigor "a principios de otoño" de este año. Los funcionarios de la Administración esperan que los partidarios del presidente le reconozcan el mérito de haberlo intentado, aunque muchos de los prestatarios no acaben viendo ningún alivio antes de acudir a las urnas. Andrew O'Neill, director legislativo de Indivisible, una organización de defensa liberal, elogió el anuncio de Biden. "Los progresistas han liderado la lucha por la condonación de la deuda estudiantil, y Joe Biden ha respondido", dijo en un comunicado. "Más de 30 millones de personas obtendrán ahora alivio con los programas de Biden. Es un gran acuerdo". El senador Chuck Schumer, demócrata de Nueva York y líder de la mayoría, dijo que el anuncio del presidente pone de relieve la diferencia entre republicanos y demócratas en lo que respecta a la cuestión del apoyo económico a los que más luchan. "Después de que el Tribunal Supremo MAGA anulara la condonación de deudas de préstamos estudiantiles de mayor alcance el año pasado y arrancara un salvavidas financiero a los que más lo necesitan, esta nueva acción del presidente Biden demuestra que los demócratas están comprometidos a arreglar el programa federal de préstamos estudiantiles para que la educación superior pueda ser finalmente un billete hacia la clase media para todos", dijo en un comunicado. Los funcionarios de la Casa Blanca llevan meses esforzándose por responder a la indignación que suscitan los préstamos estudiantiles entre las bases del presidente. En una encuesta publicada el mes pasado, más del 70% de los jóvenes dijeron que la cuestión de la condonación de los préstamos estudiantiles era "importante" o "muy importante" para ellos a la hora de tomar una decisión en la campaña electoral de 2024. El nuevo plan se dirige a cinco grupos de personas con préstamos estudiantiles para diferentes niveles de alivio, y los funcionarios dijeron que abordará la mayoría de los problemas graves que algunos prestatarios tienen con sus préstamos estudiantiles. A las personas cuyos préstamos han crecido más allá de la cantidad que originalmente pidieron prestada debido a los intereses se les eliminarán hasta 20.000 dólares de esos intereses, con lo que sólo tendrán que devolver la cantidad que pidieron prestada originalmente. Las personas que ganan menos de 120.000 dólares al año, o las parejas que ganan menos de 240.000 dólares, tendrían derecho a que se les condonaran todos los intereses. Según las autoridades, lo más probable es que 23 millones de personas queden exentas del pago de todos sus intereses. Alrededor de dos millones de prestatarios que ya cumplen los requisitos para que se les condonen los préstamos estudiantiles en virtud de los programas existentes no han solicitado la exención. Según las nuevas normas, el Departamento de Educación estaría autorizado a condonar la deuda de esas personas sin que tuvieran que solicitarlo. Las personas que obtuvieron préstamos federales para estudios universitarios y empezaron a devolverlos hace más de 20 años verían automáticamente cancelada su deuda con el nuevo plan. A los estudiantes de posgrado que pidieron dinero prestado y empezaron a devolverlo hace 25 años se les cancelaría la deuda. Según las autoridades, unos 2,5 millones de personas podrían acogerse a esta norma. A las personas que pidieron dinero prestado para asistir a universidades que desde entonces han perdido su certificación o su elegibilidad para participar en el programa federal de ayuda a los estudiantes se les cancelaría la deuda. Las autoridades no han precisado a cuántas personas afectará esta medida. Y las personas especialmente agobiadas por otros gastos -como elevadas deudas médicas o el cuidado de los hijos- podrían solicitar la condonación de sus préstamos estudiantiles. Las autoridades no estimaron cuántas personas podrían acogerse a lo que denominaron programas de "dificultades".