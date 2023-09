Ante la evolución de las amenazas, la Marina de Estados Unidos lucha por cambiar

The New York Times The New York Times The New York Times The New York Times The New York Times The New York Times

Una especie de sinfonía resonó en el extenso astillero de la costa del Golfo de Mississippi (golpes, silbidos, pitidos, bocinas, campanas y silbatos) mientras más de 7 mil trabajadores se apresuraban a cumplir los pedidos impulsados por el mayor presupuesto de construcción naval en la historia de la Marina. El aumento del gasto, 32 mil millones de dólares sólo este año, ha permitido al astillero Huntington Ingalls contratar miles de personas adicionales para montar destructores de misiles guiados y buques de transporte anfibio. "Más barcos siempre son mejores", dijo Kari Wilkinson, presidenta del astillero, señalando las eficiencias que conlleva un flujo constante de contratos y los empleos que crean. Pero el enfoque de Washington en producir una corriente de nuevos buques de guerra también está creando una flota que algunos dentro del Pentágono piensan que está demasiado apegada a estrategias militares obsoletas y que la Armada tal vez no pueda darse el lujo de seguir funcionando en las próximas décadas. A medio mundo de distancia, en un puesto avanzado de la Marina estadounidense en Bahréin, un equipo mucho más pequeño estaba probando un enfoque muy diferente para las necesidades bélicas en el siglo XXI. Flotando en una pequeña bahía frente al Golfo Pérsico había una colección de diminutos buques no tripulados, prototipos del tipo de fuerza más barata, más fácil de construir y más móvil que, según algunos oficiales y analistas de la guerra naval, ya estaba ayudando a contener a Irán y podría ser esencial para librar una guerra en el Pacífico. Operando con un presupuesto menor que el costo del combustible para uno de los grandes barcos de la Armada, el personal y los contratistas de la Armada habían ensamblado barcos no tripulados, embarcaciones sumergibles no tripuladas y vehículos aéreos capaces de monitorear e interceptar amenazas a lo largo de cientos de kilómetros del Golfo Pérsico, como lanchas rápidas iraníes que buscan secuestrar petroleros. Ahora están pidiendo más dinero para ayudar a desarrollar lo que han aprendido. "Es una capacidad increíble; ya la hemos probado durante unas 35 mil horas", dijo Michael Brown, director de la Unidad de Innovación de Defensa, que ayudó a organizar las pruebas de drones no tripulados en Bahrein. "Entonces, ¿por qué no lo estamos implementando lo más rápido posible?" El contraste entre los enfoques de Pascagoula y Bahrein ayuda a ilustrar uno de los mayores desafíos que enfrenta la Marina.